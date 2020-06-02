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Германия поддержит сближение Украины с НАТО 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Германия поддержит сближение Украины с НАТО
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия поддержит Украину на пути сближения с Североатлантическим альянсом. Об этом он рассказал в прямом эфире в Facebook.
По словам Кулебы, украинская делегация провела переговоры с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
«Политически я поднял вопрос членства Украины в программе расширенных возможностей НАТО», — заявил он.
Министр также отметил, что глава Минобороны Германии подтвердила полную поддержку Украины.
«Четко прозвучала фраза о том, что Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО», — подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о готовности Украины выработать совместный с НАТО план по «сдерживанию» России в Черноморском регионе.
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В мире , Вадим Пристайко , Дмитрий Кулеба , Министерство обороны , НАТО , Германия
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