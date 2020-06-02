Евросоюз принял решение насчет России в G7

По словам политика, США, несмотря на свое председательство в группе, не имеет прерогативы раздавать приглашения. В ЕС считают, что пока Москва не изменит свой курс, G7 не может вернуться к формату G8. При этом Боррель подчеркнул, что международное сотрудничество сегодня важнее, чем когда-либо.

В мае Дональд Трамп решил отложить саммит G7 из-за пандемии коронавируса и пригласить на форум несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран и не отражает ситуации, происходящей в мире.

Совете Федерации России , комментируя слова Трампа, отметили, что вопрос о возвращении России в G7 должен решаться консолидированно странами-участницами группы. При этом в Совфеде выразили сомнение в единодушии ее членов по данному вопросу.

Россия до 2014 года входила в «Большую восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Организация продолжила свое существование в формате G7.