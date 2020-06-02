Евросоюз принял решение насчет России в G7

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евросоюз выступил против возвращения России в G7 

Lenta.ru и ещё 3 17 минут назад
Европейский союз не поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о возвращении России к формату «Большой семерки» (G7). Об этом со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля сообщает агенство Anadolu.
По словам политика, США, несмотря на свое председательство в группе, не имеет прерогативы раздавать приглашения. В ЕС считают, что пока Москва не изменит свой курс, G7 не может вернуться к формату G8. При этом Боррель подчеркнул, что международное сотрудничество сегодня важнее, чем когда-либо.
В мае Дональд Трамп решил отложить саммит G7 из-за пандемии коронавируса и пригласить на форум несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран и не отражает ситуации, происходящей в мире.
В Совете Федерации России, комментируя слова Трампа, отметили, что вопрос о возвращении России в G7 должен решаться консолидированно странами-участницами группы. При этом в Совфеде выразили сомнение в единодушии ее членов по данному вопросу.
Япония ответила противникам России в G7
Россия до 2014 года входила в «Большую восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Организация продолжила свое существование в формате G7.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Последние новости
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии Трампа сравнили с фашистом за угрозу развернуть тяжеловооруженную армию Трампа сравнили с фашистом за угрозу развернуть тяжеловооруженную армию
Комментарии 5
В мире , Видео , Европа , Конфликты , США , Дональд Трамп , ЕС , Совет Федерации , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
00:31
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
Происшествия В мире
Евросоюз принял решение насчет России в G7
00:37
Евросоюз принял решение насчет России в G7
В мире Европа
Появился способ предсказать тяжесть течения коронавируса
00:53
Появился способ предсказать тяжесть течения коронавируса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение