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Евросоюз принял решение насчет России в G7 

Вероника Полынина и ещё 4 16 минут назад
Евросоюз не поддержал инициативу президента США Дональда Трампа о возвращении России в состав G7, пишет РИА «Новости».
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США на правах председательства в «большой семерки» могут раздавать приглашения, но не могут менять формат проведения саммита.
Боррель заявил, что пока Москва не изменит свой курс, G7 не может вернуться к формату G8. При этом он подчеркнул, что международное сотрудничество сегодня важнее, чем когда-либо.
Япония ответила противникам России в G7
Как сообщал «Рамблер», ранее против возвращения к формату «большой восьмерки» высказались премьер-министры Канады и Великобритании. Напомним, президент США Дональд Трамп назвал G7 «очень устаревшим форматом» и заявил о намерении пригласить на саммит «семерки» лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
В мире , Видео , Европа , Конфликты , США , Жозеп Боррель , Дональд Трамп , ЕС , РИА Новости
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