Евросоюз принял решение насчет России в G7 

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США на правах председательства в «большой семерки» могут раздавать приглашения, но не могут менять формат проведения саммита.

Боррель заявил, что пока Москва не изменит свой курс, G7 не может вернуться к формату G8. При этом он подчеркнул, что международное сотрудничество сегодня важнее, чем когда-либо.

Как сообщал «Рамблер», ранее против возвращения к формату «большой восьмерки» высказались премьер-министры Канады и Великобритании. Напомним, президент США Дональд Трамп назвал G7 «очень устаревшим форматом» и заявил о намерении пригласить на саммит «семерки» лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.