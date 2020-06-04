«Все ведут себя так, словно никакой эпидемии нет. Это грустно и страшно», — рассказывает Yle по телефону Наталия Петракова, тренер по гандболу, проживающая в Минске.

Однако вирус не обошел стороной и это авторитарное государство Восточной Европы.

Белоруссия , в которой проживает больше девяти миллионов человек, стала одной из «самых зараженных» стран Европы, и, похоже, пока случаев заражения меньше не становится.

Как сообщает официальная статистика, первого июня в Белоруссии уже было зарегистрировано свыше 43 тысяч случаев заражения. Однако смертность от covid-19 остается низкой: всего 240 случаев.

Статистика Белоруссии по коронавирусу кажется подозрительной. Например, в Швеции от коронавируса скончалось примерно в 18 раз больше человек, хотя в стране было подтверждено приблизительно такое же число случаев заражения. Обе страны отказались от введения строгих ограничений.

«Ситуация наверняка хуже, чем нам говорят. Возможно, чиновники не хотят поднимать панику», — рассуждает Наталья Петракова.

Государство занижает серьезность коронавируса

Власти Белоруссии и контролируемые государством СМИ долгое время отрицали опасность коронавируса.

Правящий страной с 1994 года Александр Лукашенко называл эпидемию коронавируса психозом, паника из-за которого опаснее самого коронавируса. Он также советовал лечить коронавирус сауной и водкой.

В мае Лукашенко провел в честь Дня Победы напыщенный парад, как и в прежние времена, и в стране не вводились масштабные ограничения для подавления эпидемии.

По мере того, как ситуация начала ухудшаться, власти стали относиться к вирусу все серьезнее. Сейчас государственные СМИ призывают избегать ненужных контактов и соблюдать дистанцию.

Директор исследовательского центра EAST Center Андрей Елисеев считает, что пресса по-прежнему преуменьшает истинный характер эпидемии, а граждане страны получают во многом искаженную и противоречивую информацию.

«В СМИ сообщают, что западные руководители наконец решили прислушаться к мудрым решениям Лукашенко — начали снимать абсурдные ограничения, чтобы избежать экономических трудностей», — по телефону делится своей позицией с Yle находящийся в Белоруссии Елисеев.

Многие жители Белоруссии требуют от государства более серьезных мер для сдерживания эпидемии. Об этом свидетельствует популярный интернет-опрос независимой новостной страницы Tut.by: две трети респондентов поддерживают строгую изоляцию.

Граждане берут ответственность за происходящее на себя

В отношении к эпидемии коронавируса в Белоруссии произошел раскол. Часть граждан поддерживают «либеральную линию» государства.

Один из них — директор магазина стройматериалов Александр Оноприенко. Он думает, что коронавирус можно сравнить с обычным сезонным гриппом, но за весну отношение белорусов к вирусу сильно изменилось.

«Сначала говорили, что вирус совершенно неопасен, но люди ходили в масках. Сейчас, когда появилась информация об опасности эпидемии, всем уже надоели маски», — удивляется Оноприенко в телефонном разговоре с Yle.

Александр Оноприенко критикует строгие ограничения, введенные другими странами. И все же он говорит, что сам моет руки чаще, чем раньше, и не пользуется общественным транспортом.

Другие по возможности пытаются самоизолироваться у себя дома.

13-летняя дочь Натальи Петраковой перестала ходить в школу одной из первых в своем классе — еще в середине марта. На прошлой неделе, перед началом школьных каникул, из 25 человек в школу пришли лишь несколько учащихся.

Сначала в качестве причины отсутствия девочки в школе Наталья указывала семейные обстоятельства, позже уже можно было официально писать про эпидемию коронавируса.

«Все пытаются действовать в рамках закона настолько гуманно, насколько это возможно», — говорит Петракова.

Петракова, тренер вратарей, говорит, что в спортивном училище, где она работает, в больницу с covid-19 попали уже шесть тренеров. Она рада, что соревнования по гандболу были приостановлены.

Многие другие спортивные мероприятия проходят несмотря на эпидемию коронавируса — к примеру, чемпионат Белоруссии по футболу.

Петракова не обвиняет власти в плохом сдерживании эпидемии, а призывает граждан взять на себя ответственность за ситуацию.

«О ком бы там речь ни шла, о президенте или короле, в итоге мы все просто люди. Нам всем нужно уметь думать самостоятельно», — говорит Наталья Петракова.

Эпидемия накладывает отпечаток на предстоящие выборы президента

Официальная позиция Белоруссии по эпидемии коронавируса и борьбе с ней выражается в авторитарном стиле руководства Александра Лукашенко.

На взгляды Лукашенко не повлияли даже рекомендации ВОЗ и мнение министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника.

«У многих людей, в том числе в номенклатуре, это вызвало шок и отозвалось чернобыльским эхом», — пишет Артем Шрайбман, обозреватель Московского Центра Карнеги.

По словам Шрайбмана, перед президентскими выборами, которые должны состояться в августе, положение Лукашенко кажется самым слабым за 26 лет его правления.

29 мая Лукашенко посетил Минский тракторный завод. Во время визита он по-прежнему придерживался своей линии. Президент сказал, что в пандемии нового коронавируса «болезнь занимает половину, остальное — политика», а критику мягкой коронавирусной политики Белоруссии он объяснил простой завистью.

Исследователь Андрей Елисеев считает, что Лукашенко тяжело отказаться от своих заявлений, сделанных в начале пандемии коронавируса — ведь так он разрушит свой мужественный образ.

Похоже, Лукашенко надеется, что благодаря большому количеству мест в больницах Белоруссия будет справляться с вирусом, пока летом он не утихнет сам по себе.