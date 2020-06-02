«Аватар» возродится после карантина

Съемочная группа новой части франшизы «Аватар» прибыла в Новую Зеландию в обход приказа о закрытии границ из-за пандемии коронавируса, воспользовавшись специальным разрешением для кинематографистов, чьи проекты могут иметь «значительный вес» для экономики страны. Работа над фильмом начнется после двухнедельного карантина команды режиссера Джеймса Кэмерона.

Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау прибыли в Новую Зеландию 31 мая на самолете чартерного рейса Air New Zealand вместе с 54 другими пассажирами на борту. Их самолет вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса 29 мая, полет до Веллингтона продолжался около 13 часов.

Кэмерон и Ландау отправились в Новую Зеландию для подготовки к съемкам нового фильма франшизы «Аватар», однако сразу к работе съемочная группа приступить не сможет, так как ее участники должны будут предварительно пройти 14-дневный карантин.

За неделю до вылета из США , Ландау объявил, что съемочная команда нового «Аватара», которую ранее эвакуировали из Новой Зеландии, собирается в ближайшем времени вернуться в страну. Работа над фильмом была прекращена в середине марта, после введения властями Новой Зеландии жестких ограничений, направленных на ограничение распространения коронавируса, включавших в себя закрытие границ.

Сообщается, что для возвращения в Новую Зеландию в условиях закрытых границ команда Кэмерона и Ландау обратилась к положению о специальном исключении для иностранцев, чья деятельность рассматривается как обладающая «значительным экономическим весом». В настоящий момент уже несколько кинопроектов смогли получить субсидии, благодаря съемкам в Новой Зеландии, по схеме, предназначенной для иностранных фильмов и сериалов. Отмечается, что команда «Аватара» может также получить дополнительный финансовый бонус при соблюдении ряда других условий, которые обеспечат приток средств в национальную экономику.

Журналисты также обратили внимание на то, что масштабы съемок, которые предусматривают работу над вторым, третьим и частично четвертым фильмом франшизы, а также информация о большом количестве павильонных съемок говорят о том, что к работе буду привлечены многочисленные студии в Веллингтоне и Окленде.

На фоне снижения количестве случаев заражения в отсутствие вакцины, власти Новой Зеландии разработали список правил, призванный обеспечить возможность съемки фильмов в условиях пандемии коронавируса. Известно, что после этого возобновилась работа над несколькими местными проектами, однако вторая часть «Аватара» станет самым крупным фильмом, который будет создан по нововведенным правилам.

Ранее стало известно о публикации аналогичного перечня рекомендаций том объединением организаций австралийской киноиндустрии. Предполагается, что изложенные в нем положения будут рассматриваться каждой отдельной киностудией как опорные точки при разработке собственного плана действий.

«Наше решение по регулированию последствий коронавируса было беспрецедентным, поставив нас в уникальную позицию — мы можем не только вернуться к производству на местах, но также предоставить безопасные условия и хорошую производственную базу международным компаниям», — заявил председатель союза австралийских продюсеров Мэттью Динер.

В списке рекомендаций оговариваются обязательно дистанцирование, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, строгое соблюдение графика работы, контроль за доставкой необходимых для работы материалов и техники, а также за их стерилизацией между сменами.

Во время съемок также должны будут также регулярно проводится лекции о важности соблюдаемых мер, а на самой съемочной площадке планируется ввести должность для человека, который бы наблюдал за соблюдением правил.