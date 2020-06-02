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Россия проигнорировала запросы Германии по убийству соратника Басаева 

Lenta.ru 56 минут назад
Россия проигнорировала запрос Германии по содействию в раскрытии убийства соратника Шамиля Басаева, бывшего чеченского боевика из террористической группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ) Зелимхана Хангошвили. Об этом во вторник, 2 июня, заявили в министерстве юстиции в Берлине, передает Deutsche Welle.
По их данным, в декабре берлинская прокуратура отправляла два обращения в Москву с просьбой помочь в расследовании преступления, однако они остались без ответа.
В декабре глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине осложнило отношения между Россией и ФРГ.
Правоохранительные органы Германии считают, что у них есть фактические доказательства причастности России или Чеченской Республики к убийству Хангошвили. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Москва не имеет отношения к этому происшествию.
В августе стало известно, что в Германии выстрелом в голову был убит боевик «Имарат Кавказ» Зелимхан Хангошвили. По мнению Берлина, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Отмечается, что застреленный воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова.
«Имарат Кавказ» — террористическая организация, действовавшая на юге России с 2007 года. Являясь союзником запрещенной в РФ международной группировки «Аль-Каида», действовала на территории Северного Кавказа. После ликвидации лидеров «Имарат Кавказ» оставшиеся боевики перебрались в Сирию.
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В мире , Видео , Аслан Масхадов , Шамиль Басаев , Дмитрий Песков , Зелимхан Хангошвили , Министерство обороны , Имарат Кавказ , Минюст РФ , Аль-Каида , Deutsche Welle , Германия , Москва
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