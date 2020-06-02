«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с США 

Польше следует задуматься над тем, стоит ли связывать с США надежды на безопасное будущее. Об этом говорится в статье польского издания Rzeczpospolita, передает «Взгляд»

По мнению автора, имидж США рушится на фоне пандемии коронавируса: в стране более 2 млн зараженных и более 105 тысяч погибших, а также погромов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

«В обычных условиях общественность потряс бы даже один вид горящего собора в Вашингтоне, который на протяжении двух веков посещали все президенты США. Но сейчас эта картина конкурирует со множеством других», — говорится в статье.

Издание отмечает, что в США существует огромное неравенство, которое со временем будет лишь усугубляться. Некоторые граждане «только и ждут удобного случая, чтобы начать крушить и мародерствовать», а другие заинтересованы в атмосфере полного хаоса и расшатывании государственных устоев.

«Имидж Соединенных Штатов, центра западной цивилизации, рушится на наших глазах. Сложно прогнозировать, сможет ли Вашингтон восстановить свой былой престиж. Но возможно, Польше пора задаться вопросом: «Можно ли возлагать на США все надежды, связанные с нашим будущим и безопасностью?» — заключает автор статьи.

Как писал «Рамблер», ранее китайское издание «Феникс» выразило мнение, что Польше придется заплатить высокую цену за свое проамериканское поведение и стать главным полем битвы в противостоянии России и США.