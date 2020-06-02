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Америка в огне 

Александр Котлеткин 34 минуты назад
В США продолжаются массовые беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, во время задержания полицейскими в Миннеаполисе.
Как сообщает ТАСС, 25 мая в Миннеаполисе 44-летний полицейский Дерек Шовен по неосторожности убил недавно лишившегося работы 46-летнего Джорджа Флойда, который расплатился фальшивыми купюрами в супермаркете. Страж порядка надавил коленом на шею задержанного, вызвав у того удушье.
Видеозапись жестокого задержания, на которой Флойд пытается сказать полицейскому фразу: «Я не могу дышать», попала в интернет и всколыхнула общество.
Протесты против полицейского насилия переросли в беспорядки и охватили уже около 140 американских городов. Президенту Дональду Трампу пришлось около часа провести в бункере, поскольку поведение демонстрантов вызывало опасения у его охраны.
В Вашингтоне ввели комендантский час, в некоторые города вошли части национальной гвардии. Дональд Трамп назвал беспорядки актами внутреннего терроризма и пообещал жестко их подавить.
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В мире , Фото , Дональд Трамп , Миннеаполис , США
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