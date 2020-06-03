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Индию могут переименовать в Бхарат 

Москва24 и ещё 5 2 часа назад
В Индии задумались о смене названия страны
Фото: AP Photo/Manish Swarup
Индийский Верховный суд рассмотрит обращение граждан, предлагающих переименовать страну в Бхарат или Хиндустан. Как сообщает "Экспресс газета", процедура пока только перенесена.
Инициатор обращения объяснил его тем, что слово "Индия" в самом государстве считается иностранным. В этом смысле переименование страны поспособствует процедуре самоидентификации страны.
"Замена названия Индия на Бхарат оправдала бы тяжелую борьбу за свободу, которую вели наши предки", — указано в петиции.
"Бхарат" — это производное от имени царя Бхараты, древнего правителя страны. "Хиндустан" рассматривается как дополнительный вариант.
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В мире , Поправки в Конституцию , Индия
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