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Трамп опроверг сообщение о том, что прятался в бункере от протестующих 

BFM.RU и ещё 56 3 часа назад
Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Президент Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ, в частности The New York Times, что он спешно укрылся в своем бункере с помощью охраны из Секретной службы, сообщает AFP из Вашингтона.
Он якобы испугался манифестаций против расовой несправедливости перед своей официальной резиденцией после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда.
Это была ложная информация, заверил президент в эфире Fox News Radio. «Это произошло днем», — уточнил он, добавив, что посетил убежище на пару минут с целью инспекции.
Именно в этот укрепленный бункер был эвакуирован вице-президент Дик Чейни после теракта 11 сентября 2001 года.
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В мире , Конфликты , Дональд Трамп , Fox News , France-Presse , New York Times
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