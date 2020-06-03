Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк

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Президент Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ, в частности The New York Times, что он спешно укрылся в своем бункере с помощью охраны из Секретной службы, сообщает AFP из Вашингтона.

Он якобы испугался манифестаций против расовой несправедливости перед своей официальной резиденцией после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда.

Это была ложная информация, заверил президент в эфире Fox News Radio. «Это произошло днем», — уточнил он, добавив, что посетил убежище на пару минут с целью инспекции.

Именно в этот укрепленный бункер был эвакуирован вице-президент Дик Чейни после теракта 11 сентября 2001 года.