Трамп настраивает Россию против Китая 

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию . Об этом, как пишет РИА «Новости», сообщили журналисты президентского пула.

«Он откладывает его до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею Австралию и Индию», — рассказали журналисты. Такую инициативу американский президент объяснил тем, что, по его мнению, «семерка» не в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире, и является «устаревшей группой» стран.

В свою очередь, директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить вопросы, связанные с КНР

«Алисса Фара сказала, что (саммит — ред.) сведет вместе наших традиционных союзников, чтобы поговорить о том, как иметь дело с будущим Китая», — говорится в сообщении журналистов.

Напомним, Трамп ранее высказывался за возрождение формата G8. Два года назад на саммите «семерки» в Канаде американский лидер заявил, что Россия нужна за столом переговоров.

Идею Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, по его словам, это «в общих интересах». В Кремле на это ответили, что Москва «делает акцент на других форматах».

— Создается такое впечатление, что США на базе G7 хотят сформировать международный альянс против Китая, — считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

— Южная Корея и Австралия являются их традиционными союзниками. Приглашение Индии , вероятно, объясняется тем, что в последнее время ее отношения с КНР сильно ухудшились. Попытки подключить России к формату G7 на правах некой «приглашенной стороны» свидетельствуют о желании США заручиться ее поддержкой в «торговой войне».

С одной стороны, это можно расценивать как признание того, что нынешний состав «большой семерки» представляет только западный мир и, следовательно, не может решать принципиальные вопросы глобальной политики. С другой стороны, американцы признают главной угрозой для своей национальной безопасности Китай, а не Российскую Федерацию. Однако, скорее всего, Россия откажется от участия в подобной антикитайской «фронде». Кроме того, у нашей страны есть все основания требовать своего восстановления в качестве полноправного члена «большой восьмерки», а любой другой формат сотрудничества с G7 ее вряд ли устроит.

«СП»: — А как, по-вашему, будет ли Трамп пытаться вовлечь Россию в противостояние с Китаем?

— Он будет пытаться заманить Россию в антикитайский альянс за счет двух основных факторов: обещание смягчить некоторые санкции и предпринять ряд мер для увеличения мировых цен на нефть (например, оказать давление на саудитов). Возможно, речь пойдет о прекращении усилий США по транспортировке российского газа в ЕС

В нынешних условиях Москва, скорее всего, не примет предложение США, поскольку слишком дорожит своими отношениями с КНР.

Однако у России нет никаких оснований верить подобным обещаниям. Кроме того, нет смысла о чем-то договариваться с Трампом в сентябре, если уже в ноябре он может лишиться поста президента.

— Россия примет участие в таком саммите, — считает эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов.

— Наша дипломатия только и ждет момента, когда нас вновь позовут в клуб «мировых держав». Что касается остальных членов «семерки», то большинство из них обладает ограниченной субъектностью, чтобы этому помешать.

«СП»: — А сам Трамп считает такой ход нормальным? Он всерьез это или просто «троллит» партнеров?

— Трамп как политик, косплеющий «риал политик» в духе раннего империализма, действительно считает, что надо вести переговоры со всеми и разделить сферы влияния. Если уж он вел переговоры с демонизированной КНДР, то почему бы не пригласить за общий стол вполне себе буржуазную РФ?

«СП»: — Прав ли Трамп, говоря, что формат «семерки» не отвечает современным вызовам?

— Естественно формат семерки не отвечает современным вызовам. И какой может быть диалог на высшем уровне без России, Китая и Индии? Но и без Ирана тоже. А ведь его не приглашают!

Действия и планы Трампа соотносятся с его предвыборной кампанией. Правда, для американского избирателя традиционно вопросы внешней политики имеют не приоритетное значение. И если в США будет сохраняться запредельный уровень безработицы, и будут продолжаться беспорядки, то Трампу не помогут никакие саммиты.

«СП»: — Может Трамп пытаться привлечь Россию к своей антикитайской кампании?

— Использовать российские ресурсы для борьбы с Китаем — голубая мечта американской дипломатии, вне зависимости от того, президент от какой партии занимает Белый дом. Возможно, Трамп рассчитывает, что в благодарность за «возвращение в семерку» Россия займет антикитайскую позицию.

— И у него теоретически есть такие полномочия. Да и в прошлый раз это не было троллингом — Трамп озвучивает свои желания. И это не просто какая-то «хотелка». Ему нужна Россия в «Большой восьмерке».

«СП»: — А как это воспримут остальные? Не будут возмущаться?

— Смотря кто. Канадцы, может, и возмутятся. Однако не исключено, что итальянцы и другие европейцы будут рады. Не только возвращению России как таковому — они постараются увидеть в приглашении сигнал о том, что США больше не будут мешать российско-западному примирению

«СП»: — Трамп не первый раз говорит о том, что России не хватает в «семерке». Он действительно так думает?

— Да, он действительно так думает. Во-первых, потому, что Путин — один из немногих лидеров великих держав, который говорит с Трампом на одном языке. Языке трезвого прагматизма. Во-вторых, втягивание России в «Семерку» фактически возвращает ее в западный мир — оттягивает от Китая. Ну и в-третьих, с нас, скорее всего, постараются стрясти уступки за это возвращение

«СП»: — При этом он называет ее «устаревшим» форматом…

— Да, Трамп прав. «Семерка», с одной стороны, устарела — там нет многих ведущих развивающихся стран. Фактически G-7 превратилась в клуб богатеев — с соответствующим имиджем. И как раз Россия — это еще один плюс — может стать таким удобным «свадебным генералом», чье присутствие будет показывать, что это все-таки глобальная организация. А иначе придется делегировать полномочия «Большой двадцатке».

«СП»: — По словам директора Белого дома по стратегическим коммуникациям Алиссы Фары, саммит расширенной группы стран позволит обсудить вопросы, связанные с КНР. Означает ли это, что Трамп будет искать союзников в борьбе с Китаем? Видит ли он в их числе Россию?

— Да, конечно, видит. Трамп ищет союзников для конфликта с Китаем — и Россия потенциально рассматривается таковой. Однако для того, чтобы Москвы подписалась на какие-то действия в рамках этого союза, с нее сначала нужно снять санкции. Которые наложил Запад. А снимать их Трампу не дают. Такой вот замкнутый круг.

«СП»: — По-вашему, как должна выглядеть «семерка», «восьмерка» или, может, «девятка»? Могут ли подобные форматы влиять на судьбы мира, если в них нет России, Китая или, может, еще кого-то?

— Это не первый формат коллективного управления миром в истории систем международных отношений. И опыт показывает, что формат работает тогда, когда он включает в себя основных игроков, претендующих на конструирование реальности. Когда эти игроки исключены, они превращаются в деструктивных игроков. Разрушают существующий формат и пытаются заменить их новым, где они есть.

Поэтому попытка изолировать ведущие развивающие страны, не пустить их в процесс принятия решений приводит к усилению, например, «двадцатки». Где сейчас уже решаются не только экономические, но и политические вопросы. С другой стороны, нужно понимать, что больше — не всегда хорошо. Чем больше игроков в формате — и разных игроков, действующих на основе разных взглядов — тем сложнее вырабатывать решения.