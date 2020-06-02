В Японии заявили о важности диалога с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что ведение диалога с Россией необходимо для конструктивного участия Москвы в решении международных проблем.

«Чтобы способствовать конструктивной роли России в решении международных проблем, с ней необходимо вести диалог — это наше базовое видение ситуации», — сказал Мотэги на регулярной пресс-конференции.

Таким образом глава МИД Японии прокомментировал планы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пригласить Россию на саммит «Большой семерки».

Японский министр добавил, что практика приглашения представителей третьих стран или международных организаций на саммиты G7 существовала и ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп рассказал о планах перенести саммит G7 с июня на сентябрь. Также он заявил о намерении пригласить на саммит Южную Корею, Австралию, Индию и Россию.

Отметим, что российская позиция в отношении «Большой семерки» уже была обозначена президентом РФ Владимиром Путиным . Он подчеркивал, что Россия не выходила из «Большой восьмерки» — это остальные члены клуба не захотели приезжать на саммит G8 в Россию в 2014 году.

В связи с этим, если страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) хотят вернуться к формату G8, их лидерам просто нужно приехать в Россию на саммит.