Мародеры застрелили экс-полицейского в США

Мародеры застрелили чернокожего бывшего полицейского Дэвида Дорна (David Dorn) в американском городе Сент-Луис , штат Миссури. Об этом сообщает KMOV News 4 St. Louis.

Известно, что 77-летний отставной офицер был убит при попытке защитить ломбард и ювелирный магазин своих знакомых от грабителей. Отмечается, что Дорн приехал для проверки помещения после известия о сработавшей сигнализации. За информацию об убийцах власти назначили награду в 10 тысяч долларов.

На ЧП отреагировал президент США Дональд Трамп . «Мы очень уважаем семью Дэвида Дорна, Великого капитана полиции из Сент-Луиса, который был жестоко застрелен подлыми мародерами прошлой ночью», — написал американский лидер в Twitter.

«Дэвид Дорн был прекрасным капитаном, многие из нас, молодых офицеров, равнялись на него», — поделился воспоминаниями о погибшем шеф полиции Сент-Луиса Джон Хейден (John Hayden). Теперь офицеры города наденут траурные значки, чтобы почтить память Дорна.

«Это бесчувственно, совершенно бесчувственно. Грабители забывают о реальном посыле протеста и позитивном смысле, который должен из него исходить», — сказал сын Дорна Брайан Пауэлл (Brian Powell). Он также отметил, что его отец всю жизнь занимался защитой народа, и, скорее всего, он бы хотел покинуть этот мир именно таким образом.

Отмечается, что Дорн проработал 38 лет в главном департаменте полиции Сент-Луиса, а затем возглавил отдел в одном из районов города — Молин-Эйкрсе. Его жена продолжает работать в правоохранительных органах

2 июня было опубликовано видео, как протестующие в Сент-Луисе обстреляли полицейских во время демонстрации. Тогда четыре сотрудника полиции были ранены, их доставили в местную больницу.

Демонстрации по всем США начались из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда, погибшего после ареста с применением грубой силы. При этом протесты сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.