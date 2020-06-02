Пока вы спали: Украина поставила условие Крыму 

Названы условия подачи Украиной воды в Крым

Поставки воды начнутся после того, как Крым и Донбасс вернутся в состав Украины. Об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире ICTV.

Киевом. По словам украинского чиновника, ему ничего не известно о переговорах по поставкам воды в Крым между Москвой

«Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму», — заявил Резников.

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики, будет представлен премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 июня и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, ознакомившегося с документом, план содержит как объявленные, так и ряд новых мер по поддержке экономики и населения, в том числе установление с октября 2020 года минимального уровня часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев, пункты по поддержке жилищного строительства и туристической отрасли, малого и среднего бизнеса.

По замыслу властей, выполнение плана позволит обеспечить рост реальных зарплат на уровне не менее 2,5% в год, сокращение уровня бедности, запуск нового инвестиционного цикла и выход на темпы роста инвестиций на уровне 4,5% к концу 2021 года.

Курс евро опустился до 77 рублей

Вечером 1 июня курс евро впервые с начала марта опустился до 77 рублей. Об этом со ссылкой на данные Мосбиржи сообщил «Коммерсант».

К 22:38 1 июня отмечалось снижение курса евро по отношению к рублю на 92 копейки, до 77,01 рубля, отмечает издание.

Кадыров призвал ООН наказать США

Официальные власти США необходимо призвать к ответственности за нарушения прав и свобод человека, а также внесудебные казни. Об этом заявил в своем Telegram-канале https://t.me/RKadyrov_95/937 глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что с «ужасом наблюдает за ситуацией» в США, где «полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов».

Кадыров потребовал от властей США «остановить беспредел», а также обратился в ООН с просьбой принять меры в отношении американского руководства «по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней».

Пушков: США начинают сыпаться

США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с Ковид-19 в самих США, по неспособности помочь европ. союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу. США вступили во время сумятицы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 1, 2020 США вступили в период сумятицы и «начинают сыпаться». Об этом российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем Twitter.

По его словам, свидетельствами обоих фактов являются расовый бунт, внутренний раскол, «истеричные и невнятные» обвинения в адрес Китая, ситуация с распространением COVID-19 в Соединенных Штатах и неспособность их властей помочь европейским союзникам в борьбе с пандемией.