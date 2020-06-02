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В Раде заявили, что Украина «отдаляется» от космоса, застряв в девяностых 

РИА Новости и ещё 1 26 минут назад
«Правительство в неадеквате, а экономика в стагнации»
Фото: Reuters
Украина все дальше отдаляется от статуса космической державы. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, видео ее выступления опубликовано на канале украинского парламента в YouTube.
"Украина пока что космическая страна, но все дальше от космоса. Потому что наша промышленность стоит, наша экономика в стагнации, наше правительство в неадеквате, предприятия убиты, никто во власти не занимается борьбой за страну, за рынки сбыта", — сказала парламентарий.
Украина, как считает Геращенко, остается в "лихих девяностых".
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости возрождения ракетно-космической отрасли.
Генеральный директор ведущего ракетно-космического предприятия Украины "Южмаш" Сергей Войт, в свою очередь, заявил, что завод потерял 206 миллионов гривен (531 миллион рублей) из-за разрыва контрактов с Россией.
Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch). Однако проект был остановлен из-за политических разногласий Киева и Москвы, отметил глава "Южмаша".
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Комментарии 29
В мире , Наука и техника , Ирина Геращенко , Сергей Войт , Андрей Ермак , консорциум "Морской старт" , Южмаш , Верховная Рада
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