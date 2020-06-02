«Правительство в неадеквате, а экономика в стагнации»

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Украина, как считает Геращенко, остается в "лихих девяностых".

Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером

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