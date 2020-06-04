Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: убитый полицейскими Флойд болел коронавирусом 

News.ru и ещё 7 36 минут назад
Вскрытие показало у Джорджа Флойда коронавирус
Фото: Darnella Frazier/Facebook/Global Look Press
Джордж Флойд, погибший при задержании полицейскими, болел коронавирусом. Информация об этом содержится в отчёте о вскрытии тела, опубликованном на 20 страницах.
Вероятно, болезнь протекала бессимптомно, утверждают врачи. Хотя за три дня до гибели, 26 мая, Флойд сдал тест на COVID-19, сообщает телеканал ABC News. Результаты теста стали известны посмертно, на следующий день после смерти афроамериканца. Анализ оказался положительным.
Причиной смерти Флойда стала, согласно ранее опубликованному докладу, «сердечно-лёгочная остановка», вызванная сжатием шеи вкупе с имеющейся у Флойда гипертонией и «интоксикацией фентанилом и метамфетамином».
Ранее NEWS.ru сообщал, что независимое вскрытие тела афроамериканца Джорджа Флойда, чьё убийство полицейским спровоцировало протесты и массовые беспорядки в десятках городов США, подтвердило наступление смерти от удушья.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
News.ru: последние новости
Асад нарушил обещание России и вернул Ирану штаб в Дамаске Асад нарушил обещание России и вернул Ирану штаб в Дамаске МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7 МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7 Экс-игрок сборной России по футболу назвал беспределом убийство Флойда Экс-игрок сборной России по футболу назвал беспределом убийство Флойда
В мире , Происшествия , телеканал АВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЛНА Хафтара выбили из аэропорта Триполи
ЛНА Хафтара выбили из аэропорта Триполи
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Гордон заявил о владении гипнозом и шаманством
Гордон заявил о владении гипнозом и шаманством
СМИ: Иран, Россия, Китай, Турция празднуют «крах» США
СМИ: Иран, Россия, Китай, Турция празднуют «крах» США
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Видео
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Чудесное спасение человека попало на видео
01:39
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
01:12
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
01:42
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
00:40
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение