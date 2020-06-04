Вскрытие показало у Джорджа Флойда коронавирус

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Джордж Флойд, погибший при задержании полицейскими, болел коронавирусом. Информация об этом содержится в отчёте о вскрытии тела, опубликованном на 20 страницах.

Вероятно, болезнь протекала бессимптомно, утверждают врачи. Хотя за три дня до гибели, 26 мая, Флойд сдал тест на COVID-19, сообщает телеканал ABC News. Результаты теста стали известны посмертно, на следующий день после смерти афроамериканца. Анализ оказался положительным.

Причиной смерти Флойда стала, согласно ранее опубликованному докладу, «сердечно-лёгочная остановка», вызванная сжатием шеи вкупе с имеющейся у Флойда гипертонией и «интоксикацией фентанилом и метамфетамином».

Ранее NEWS.ru сообщал, что независимое вскрытие тела афроамериканца Джорджа Флойда, чьё убийство полицейским спровоцировало протесты и массовые беспорядки в десятках городов США, подтвердило наступление смерти от удушья.