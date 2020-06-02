Киев засекретит часть плана по «возвращению» Крыма

Крыму Так называемый представитель президента Украины Антон Кориневич заявил, что большая часть «стратегии» Киева по «возвращению» полуострова должна быть засекречена. По его словам, тайными следует сделать шаги, которые касаются вопросов безопасности.

Обнародование же оставшейся части «стратегии» позволит убедить украинцев, что Киев что-то делает для «возвращения» территорий и проживающих там людей, рассказал Кориневич в интервью «Укринформу».

Он добавил, что «процесс по наработке этой стратегии» «представительству» украинского президента в Крыму удалось возобновить, создав рабочую группу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская делегация планирует визит в Германию для обсуждения планов по Донбассу и «деоккупации» Крыма. Киев намерен также поднять вопросы о выполнении договорённостей саммита в «нормандском формате» и координации действий по преодолению последствий пандемии.