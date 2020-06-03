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Главный хирург США предупредил о новой волне коронавируса из-за протестов 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
США грозит новая волна коронавируса из-за протестов
Фото: Reuters
Главный хирург США доктор Джером Адамс (Jerome Adams) предупредил о том, что следует ожидать новые вспышки коронавируса на фоне разгоревшихся в стране протестов из-за гибели Джорджа Флойда. Его слова приводит Politico.
В интервью с изданием доктор Адамс выразил обеспокоенность как последствиями расизма в США, так и последствиями протестов, которые, как он отметил, вредят не только самим участникам, но и местным сообществам.
«Исходя из того, как распространяется болезнь, есть все основания ожидать, что мы увидим новые кластеры и, возможно, новые вспышки в будущем», — сказал он.
Несмотря на то, что многие протестующие носили маски, а некоторые даже распространяли дезинфицирующее средство для рук, за последние шесть дней сотни, а иногда и тысячи людей собирались в непосредственной близости, чтобы выразить протест против жестокости полиции. По словам доктора Адамса, особенно важно удвоить расходы на тестирование и средства индивидуальной защиты во всех штатах.
В своем интервью он также высоко оценил ответ губернатора штата Колорадо Джареда Полиса, демократа, администрация которого предоставила маски для протестующих и поощряла тестирования. Однако Адамс выразил обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий двойных кризисов — пандемии и влияния расизма на цветные сообщества.
Демонстрации в многих городах США начались из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда, погибшего после ареста с применением грубой силы. При этом протесты сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.
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Комментарии 1
В мире , Ситуация в мире , Джаред Полис , США
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