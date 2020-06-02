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NYT: массовые протесты в США могут спровоцировать вторую волну коронавируса 

BFM.RU 1 час назад
Америка опасается второй волны COVID-19
Фото: EPA
Многие политические лидеры подтвердили право протестующих на самовыражение, но призвали носить лицевые маски
В США мэры, эксперты в области общественного здравоохранения и другие официальные лица обеспокоены растущей опасностью второй волны коронавируса, несмотря на то, что многие протестующие носят защитные маски, сообщает The New York Times.
Массовые протесты против жестокости полиции, в результате которой тысячи людей покинули свои дома и вышли на улицы в городах по всей Америке, вызывают призрак новых вспышек эпидемии, побуждая политических лидеров, врачей и экспертов предупреждать, что в толпе может распространяться вирус.
Хотя многие политические лидеры подтвердили право протестующих на самовыражение, они призвали демонстрантов носить лицевые маски и поддерживать социальное дистанцирование, чтобы защитить себя и предотвратить дальнейшее распространение вируса в обществе.
Более 100 000 американцев уже умерли от COVID-19, болезни, вызванной новым коронавирусом. Особенно сильно пострадали цветные люди, причем число госпитализаций и смертей среди чернокожих американцев намного превышало показатели белого населения.
Происходит стихийное расширение протестов, так как многие штаты осторожно начали вновь открываться. Рестораны, школы, пляжи и парки находятся под пристальным вниманием, поскольку публика неуверенно практикует новые формы социального дистанцирования.
Секретное оружие коронавируса: он может передаваться от людей, которые не проявляют никаких симптомов и чувствуют себя достаточно здоровыми, чтобы участвовать в акциях протеста.
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В мире , New York Times , США
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