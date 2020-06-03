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Швеция пожалела об отсутствии карантина 

Артём Кульша и ещё 5 22 минуты назад
Властям Швеции следовало ввести больше ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил в эфире радиостанции Sveriges Radio.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,4 миллиона человек.
В Швеции число заболевших превысило 38,5 тысячи человек, а число умерших — 4,4 тысячи человек. На этом фоне власти страны призывали граждан к сознательности, но не вводили жестких ограничительных мер — образовательные учреждения не были закрыты, а передвижение не ограничивалось. В конце мая средний показатель числа смертей от коронавирусной инфекции на миллион человек достиг в Швеции рекордной среди всех стран отметки — 5,59.
«Если мы столкнемся с той же болезнью при том, что знаем о ней теперь, думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир», — заявил Тегнелл сегодня.
Он отметил, что пока никто не знает, какая из принятых мер наиболее эффективна, и высказал мнение, что, возможно, это станет известно в процессе отмены ограничений.
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В мире , Видео , Швеция
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