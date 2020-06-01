«Более чем критическая»: Украина отказалась помогать РФ

По словам Кулебы, ситуация в Крыму "более чем критическая", однако Киев не станет помогать России "решать ее проблемы как оккупанта".

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.