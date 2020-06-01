Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма 

Газета.Ru 36 минут назад
«Более чем критическая»: Украина отказалась помогать РФ
Фото: РИА Новости
Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Кулебы, ситуация в Крыму "более чем критическая", однако Киев не станет помогать России "решать ее проблемы как оккупанта".
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо с призывом осудить действия Киева, перекрывшего подачу воды в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Газета.Ru: последние новости
НАТО заявляет об открытости к диалогу с Россией НАТО заявляет об открытости к диалогу с Россией Комендантский час ввели в Нью-Йорке Комендантский час ввели в Нью-Йорке В США нарастают протесты после убийства афроамериканца В США нарастают протесты после убийства афроамериканца
В мире , Политика , Дмитрий Кулеба , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Найден способ остановить распространение коронавируса
00:17
Найден способ остановить распространение коронавируса
Наука и техника
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
01:02
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
В мире СНГ
В НАТО обратились к России
01:10
В НАТО обратились к России
В мире Армия
Захарова заявила о потерянном праве США
01:35
Захарова заявила о потерянном праве США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение