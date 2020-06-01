Меркель сорвала все планы Трампа

Дональд Трамп решил все же отложить на осень саммит G7, которым он стремился символизировать возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса. От участия во встрече отказалась ранее канцлер Германии Ангела Меркель . Это решение последовало за разногласиями лидеров по сразу нескольким вопросам, в том числе — в отношении экспортного газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря «Северный поток — 2».

Президент США Дональд Трамп отложил саммит G7 на осень. Произошло это через два дня после того, как канцлер Германии Ангела Меркель отклонила его приглашение принять участие во встрече лидеров «семерки».

«Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон», — заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Сейбер изданию Politico.

Трамп, действительно, запланировал проведение саммита на июнь. Однако накануне он все же принял решение перенести мероприятие на осень и соответствующее объявление президента прозвучало с долей обиды.

«Я откладываю это, поскольку я не чувствую, что G7 должным образом представляет то, что происходит в мире», — сказал президент США журналистам.

Саммит G7, запланированный в США, должен был стать первым дипломатическим мероприятием, на котором мировые лидеры встретились бы лично после месяцев ограничений из-за коронавируса. И для главы Белого дома это был достаточно амбициозный и важный план. Принять у себя членов «семерки» — лучший сигнал всему миру, что США успешно справились с пандемией и готовы быть первыми в борьбе с последствиями от коронавируса.

«Теперь, когда наша страна «возвращается к величию», я подумываю о переносе сроков G7 в ту же или аналогичную дату в Вашингтоне, округ Колумбия, в легендарном Кэмп-Дэвиде. Другие участники также начинают свое возвращение. Это было бы отличным знаком для всех — нормализация!» — написал Трамп в своем Twitter 20 мая и приступил к рассылке приглашений.

А вот премьер Канады Джастин Трюдо заявлял, что пока не может взять на себя обязательство присутствовать на встрече из-за опасений по поводу вируса и канадских правил карантина.

Британский лидер — единственный из приглашенных, кто уже переболел коронавирусом.

Между тем, Ангела Меркель, которой в июле исполнится 66 лет, является вторым по старшинству лидером G7 после самого Трампа, который старше ее на восемь лет. Помимо них, в группу риска по возрасту входит также премьер-министр Японии, который, в отличие от Меркель, не опасается заразиться коронавирусом при перелете и личной встрече с другими лидерами и членами их делегаций, хотя японские СМИ уже отметили, что премьер-министр и его окружение должны будут находиться в карантине в течение 14 дней после возвращения в Токио.

«Мы будем защищать мировых лидеров, которые приезжают сюда, так же, как мы защищаем людей в Белом доме. Итак, мы хотим, чтобы это произошло. Мы думаем, что это произойдет. И до сих пор иностранные лидеры очень поддерживают эту идею», — говорила ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Впрочем, существует также вероятность, что отказ канцлера обоснован не только ее беспокойством о здоровье. Ангела Меркель, действительно, демонстрировала весьма ответственный подход и предосторожность во время пандемии, что также отразилось на эпидемиологической ситуации в Германии, отличающейся относительно низким уровнем смертности по сравнению с другими европейскими странами.

Однако в то же время, недооценивать политический вес канцлера на мировом пространстве и, в частности, таких площадках как G7, — нельзя. Ее отказ сорвал попытки Трампа представить саммит как знаковый момент, подводящий черту под запретами и ограничениями на поездки.

Что не менее важно, отклонение канцлером приглашения стало еще одним в длинной череде противоречий между двумя лидерами. В последнее время отношения Дональда Трампа и Ангелы Меркель проходят испытание на прочность, так как политики находят постоянные поводы для взаимных упреков.

Так, Трамп критиковал Меркель за оборонные расходы Германии, заявляя, что ФРГ не выплачивает «справедливую долю» в рамках своих обязательств перед НАТО . Канцлер Германии же раздражена эгоистичным подходом главы Белого дома на внешнем направлении, например, выходом США из соглашений в сфере безопасности (ДРСМ, ДОН и, особенно СВПД, из-за которого лидеры ЕС столкнулись с необходимостью защищать экономику Ирана от санкций США).

С разногласиями столкнулись лидеры на этой неделе в телефонном разговоре сразу по нескольким темам: НАТО, строительство газопровода «Северный поток — 2» и взаимоотношений с Китаем, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

На этой неделе посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести очередные санкции против «Северного потока — 2». «Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», — сообщил Гренелл газете Handelsblatt.

Он также рассказал о наблюдении за суднами-трубоукладчиками, которые планируют достроить газопровод. В США считают, что Россия сможет завершить строительство газопровода, в то же время, Вашингтон намерен, если не предотвратить достройку трубопровода, то хотя бы помешать вводу его в эксплуатацию.

Китайский вопрос сейчас — один из наиболее важных для Трампа. Взаимоотношения Вашингтона и Пекина находятся на грани «холодной войны», поводов для которой достаточно: обвинения США в адрес Китая в распространении коронавируса, требования Белого дома расследовать этот вопрос, торговые отношения и, наконец, ситуация с протестами в Гонконге.

Вполне вероятно, что Трамп хотел заручиться поддержкой Европы и выступить против КНР одним фронтом, а Меркель отказалась от этого. Источники Politico сообщили, что Трамп был разъярен нежеланием Меркель присутствовать на саммите, и после разговора с ней он позвонил Макрону.

«Президент Трамп и президент Макрон обсудили прогресс в борьбе с коронавирусом и открытии мировой экономики. Два лидера согласились с важностью личной встречи Большой семерки в ближайшем будущем», — говорится в заявлении Белого дома.

Не стоит недооценивать влияние Меркель на европейском пространстве. Злость Трампа может быть обусловлена не только тем, что она отклонила приглашение, но также и тем, что ее решение могло повлиять на остальных европейских лидеров. Один из источников Politico рассказал, что другие лидеры ЕС поддержат Меркель и не примут участия в саммите G7, если канцлер посчитает это плохой идеей.

Впрочем, Меркель действительно демонстрирует большую осторожность в вопросе здоровья. Так, канцлер Германии, к примеру негативно отнеслась к идее проведения саммита ЕС в Брюсселе 19 июня. В Евросоюзе считают, что обсуждение следующего семилетнего бюджета с учетом пандемии коронавируса должно проходить только в формате личной встречи и как можно скорее. Однако для канцлера, судя по всему, предосторожность все же важнее.

В результате Трамп все же перенес саммит G7. Теперь ему придется подыскивать другой, не менее значительный повод для празднования возвращения к обычной жизни. Между тем, глава Белого дома уже придумал, как принять лидеров «семерки» осенью в США с не меньшим размахом.

Трамп заявил, что на саммит стоит пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что президент в числе прочего хочет обсудить в этом расширенном формате «будущее Китая».