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Больше 6,1 млн человек заразились коронавирусом в мире 

News.ru и ещё 12 1 час назад
Больше 6,1 млн человек заразились коронавирусом в мире
Фото: globallookpress.com
Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса. Всего в мире COVID-19 заразились 6 194 533 человека.
За последние сутки число инфицированных выросло на 133 198. Жертвами вируса за этот период стали 4242 пациента, передаёт РИА Новости.
За всё время пандемии от коронавируса погибли 376 320 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что число погибших от коронавирусной инфекции во Франции 2 июня достигло 28,9 тысячи. Количество госпитализированных больных c COVID-19 в стране продолжает снижаться.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости
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