В США вспомнили об ораторском таланте Байдена 

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, вице-президент Джо Байден , который неоднократно оказывался в центре скандала из-за своих неосторожных высказываний, когда-то считался великим оратором. Об этом вспомнило американское издание Newsweek.

Как отмечает издание, в детстве Байден страдал от заикания, однако со временем, благодаря упорным занятиям, ему удалось справиться с этой проблемой. В середине же 1980-х политик, занимавший на тот момент пост сенатора от штата Делавэр, уже славился своим ораторским мастерством. Так, в 1985-м издание Philadelphia Inquirer приводило цитаты ряда политиков, которые отзывались о Байдене как о едва ли не «самом завораживающем ораторе в Демократической партии».

Вудро Вильсоном и В 1986-м The Washington Post назвало его звездным оратором, который «гарантированно сможет пробудить демократов от тоски, в которой они томились». В 1987 году издание сравнило Байдена с президентами США прошлых лет Франклином Рузвельтом Джоном Кеннеди , отметив, что он является главным продолжателем их традиций.

Однако в последующие годы, пишет Newsweek, Байден начал допускать все больше оплошностей в своих выступлениях. Особенно ярко это проявилось в то время, когда он занимал должность вице-президента при американском лидере Бараке Обаме , и теперь, когда он проводит свою собственную президентскую кампанию. В частности, издание вспомнило о словах, сказанных Байденом в 2007 году в одном из интервью в адрес Обамы — тогда он назвал политика первым известным афроамериканцем, который выглядит чистым, ярким и приятным, а также способен ясно выражать свои мысли.

Другое неоднозначное высказывание Байден допустил в 2012 году, выступая в Нью-Йоркском университете и снова говоря об Обаме.

«Сейчас самое время прислушаться к вневременному совету Тедди Рузвельта: "Говори тихо и держи большую палку". Я вас уверяю, у президента большая палка», — заявил он.

23 мая Байден в ходе интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви заявил, что тот не может называть себя черным, если поддерживает действующего президента США Дональда Трампа

«Если вам сложно определиться, за Трампа вы или за меня, то вы не черный», — отметил политик.

Спустя некоторое время он извинился за свое высказывание, признав, что не должен был быть таким умником и вести себя так бесцеремонно. После этого в СМИ развернулась дискуссия о том, насколько этот инцидент повлияет на шансы политика на победу на выборах. В частности, Wall Street Journal посоветовало Байдену меньше выступать на публике, чтобы не вредить позициям Демпартии.