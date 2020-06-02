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Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе 

Lenta.ru и ещё 23 30 минут назад
ВОЗ разоблачила Китай
Фото: Reuters
Китай затягивал с предоставлением важной информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе этого года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные данные.
Агентство привозит запись внутренних бесед ВОЗ, в которых было сказано, что китайские правительственные лаборатории обнародовали геном только после того, как другая лаборатория опубликовала его 11 января на сайте, посвященном вирусологии.
«И даже тогда Китай как минимум две недели не спешил предоставить подробную информацию ВОЗ о состоянии пациентов и случаях заражения», — отмечает агентство.
Кроме того, на одной из встреч американский врач-эпидемиолог Мария ван Керкхов заявила о нехватке информации о вспышке коронавируса для тщательного планирования дальнейших действий.
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале. По его мнению, специалисты такую информацию должны получать гораздо раньше.
При этом указывается, что в официальных заявлениях организация благодарила Китай за быструю реакцию на вспышку коронавируса, а также за «немедленное предоставление генома вируса». Как сообщает агентство, чиновники в ВОЗ, вероятно, публично хвалили Китай, поскольку хотели получить больше информации от руководства этой страны. При этом эксперты организации искренне считали, что китайские ученые проделали большую работу по расшифровке генома.
Также отмечается, что в ходе встреч в январе сотрудники ВОЗ обсуждали, как «нажать на Китай» для получения подробной информации о пациентов и не вызвать гнев руководства страны.
Китаю предсказали новые проблемы из-за коронавируса
В начале мая Associated Press со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности США сообщило, что американская разведка нашла причину сокрытия данных о коронавирусе в Китае. Как считают в США, Пекин сделал это для того, чтобы успеть накопить необходимые медикаменты для лечения больных.
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В мире , ВОЗ , Associated Press , Китай
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