Пока вы не уснули: в Кремле рассказали об открытии границ 

Рубль отреагировал на заявления Трампа
Опрошенные «Экспертом» аналитики заявили, что рубль начал расти к доллару на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о Китае и Гонконге.
Кремль рассказал об открытии границ
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока никаких решений относительно открытия границ для иностранцев не принималось, несмотря на приближающийся Парад Победы.
"Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию"
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что «нет ничего невозможного», комментируя идею возвращения Крыма.
Назван срок отмены пропусков в Москве
Пропускная система, введенная в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будет действовать до 14 июня.
Россия выразила демарш Чехии
Посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку вызвали в МИД России из-за затягивания чешской стороной проведения консультаций, касающихся двусторонних отношений.
Украинской элите вынесли приговор
Несамостоятельность и потребность в покровителе — ключевые характеристики украинских правителей, что 400 лет назад, что сейчас. У общества, в котором преобладает крестьянская ментальность, может быть только элита с аналогичными представлениями, утверждает автор.
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в ходе дискуссии с подписчиками в Twitter попала в неловкую ситуацию, неправильно написав слово «президент».
Минфин займет у россиян
В правительстве России в качестве одной из мер по восстановлению деловой активности обсуждается расширение продаж «народных» облигаций Минфина.
В РФ заявили о готовности сбивать бомбардировщики США
Россия внимательно отслеживает все полеты американских стратегических бомбардировщиков и готова в случае необходимости применять средства ПВО.
Автовладельцев в РФ ждет новое наказание
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации предлагает штраф до трёх тысяч рублей для владельцев автомобилей, бросивших свои машины во дворах.