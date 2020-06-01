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Пока вы не уснули: в Кремле рассказали об открытии границ 

Сергей Василенок 27 минут назад
Пока вы не уснули: в Кремле рассказали об открытии границ
Фото: Reuters

Рубль отреагировал на заявления Трампа

Опрошенные «Экспертом» аналитики заявили, что рубль начал расти к доллару на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о Китае и Гонконге.

Кремль рассказал об открытии границ

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока никаких решений относительно открытия границ для иностранцев не принималось, несмотря на приближающийся Парад Победы.

"Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию"

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что «нет ничего невозможного», комментируя идею возвращения Крыма.

Назван срок отмены пропусков в Москве

Пропускная система, введенная в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будет действовать до 14 июня.

Россия выразила демарш Чехии

Посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку вызвали в МИД России из-за затягивания чешской стороной проведения консультаций, касающихся двусторонних отношений.

Украинской элите вынесли приговор

Несамостоятельность и потребность в покровителе — ключевые характеристики украинских правителей, что 400 лет назад, что сейчас. У общества, в котором преобладает крестьянская ментальность, может быть только элита с аналогичными представлениями, утверждает автор.

«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в ходе дискуссии с подписчиками в Twitter попала в неловкую ситуацию, неправильно написав слово «президент».

Минфин займет у россиян

В правительстве России в качестве одной из мер по восстановлению деловой активности обсуждается расширение продаж «народных» облигаций Минфина.

В РФ заявили о готовности сбивать бомбардировщики США

Россия внимательно отслеживает все полеты американских стратегических бомбардировщиков и готова в случае необходимости применять средства ПВО.

Автовладельцев в РФ ждет новое наказание

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации предлагает штраф до трёх тысяч рублей для владельцев автомобилей, бросивших свои машины во дворах.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Комментарии
В мире , Ирина Роднина , Леонид Кравчук , Дональд Трамп , МИД , Госдума , Правительство РФ , Минфин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Гонконг , Китай , США
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