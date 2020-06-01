Американцы встали на колени

Жители Хьюстона, США , собрались вместе в воскресенье, 31 мая, чтобы помолиться за семью чернокожего мужчины Джорджа Флойда, умершего после жесткого задержания. На это обратил внимание местный сайт Сlick2houston.

Во время молитвы присутствующие белые американцы преклонили колени и попросили прощения за годы расизма. В ответ на это представители чернокожего населения страны приняли извинения и также склонились в молитве.