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Белые американцы встали на колени и извинились за годы расизма 

Lenta.ru 46 минут назад
Жители Хьюстона, США, собрались вместе в воскресенье, 31 мая, чтобы помолиться за семью чернокожего мужчины Джорджа Флойда, умершего после жесткого задержания. На это обратил внимание местный сайт Сlick2houston.
Во время молитвы присутствующие белые американцы преклонили колени и попросили прощения за годы расизма. В ответ на это представители чернокожего населения страны приняли извинения и также склонились в молитве.
Массовые беспорядки начались в американских городах после смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), скончавшегося после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола, в частности, проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте. Власти заявили о том, что любые стычки бунтующих с полицией или угрозы правоохранительным органам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.
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В мире , Видео , МВД , США
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