В американском Хьюстоне состоялась массовая молитва за семью афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейскими при задержании. Об этом сообщает «Лента.ру»

Во время молитвы белые американцы встали на колени и попросили прощения у чернокожего населения за годы расизма. Афроамериканцы приняли извинения и также склонились в молитве.

Как сообщал «Рамблер», в Миннеаполисе и других городах США почти неделю продолжаются протесты и беспорядки из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Уже известно о гибели четырех человек, более 4 тысяч протестующих задержаны. В 25 городах 16-ти штатов объявлен комендантский час. Накануне протестующие начали громить витрины магазинов в центре Вашингтона неподалеку от резиденции президента США Белого дома.