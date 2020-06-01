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Американцы встали на колени 

Вероника Полынина и ещё 1 5 минут назад
В американском Хьюстоне состоялась массовая молитва за семью афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейскими при задержании. Об этом сообщает «Лента.ру».
Во время молитвы белые американцы встали на колени и попросили прощения у чернокожего населения за годы расизма. Афроамериканцы приняли извинения и также склонились в молитве.
Как сообщал «Рамблер», в Миннеаполисе и других городах США почти неделю продолжаются протесты и беспорядки из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Уже известно о гибели четырех человек, более 4 тысяч протестующих задержаны. В 25 городах 16-ти штатов объявлен комендантский час. Накануне протестующие начали громить витрины магазинов в центре Вашингтона неподалеку от резиденции президента США Белого дома.
В мире , Видео
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