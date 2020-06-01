Великобритания выступила против возвращения России в G7 

Великобритания выступает против возвращения России в G7, но при этом оставляют за страной, проводящей саммит, решение о составе приглашенных. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает Рейтер.
Представитель Джонсона добавил, что британский премьер будет ожидать детальных предложений США.
Ранее президент американский президент Дональд Трамп заявил, что формат G7 перестал быть эффективным. Он предложил пригласить на саммит Россию, Южную Корею, Австралию, Индия. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН увидел в намерении Трампа изолировать Китай, расширив G7.