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В Великобритании выступили против возвращения России в формат G7 

РИА Новости 28 минут назад
Власти Великобритании выступают против возвращения России в формат G7, однако оставляют за любой страной, проводящей саммит, решение о том, кто войдет в список приглашенных, передает агентство Рейтер заявление представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны — Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Позднее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".
Представитель Джонсона заявил, что премьер будет ожидать детальных предложений США.
"Мы посмотрим на детали того, что предлагают США. По традиции страна, которая председательствует в G7, приглашает других лидеров поучаствовать в качестве гостей на саммите", — сказал он.
Он также отметил, что Великобритания "пока не видит свидетельств изменившегося поведения, которое могло бы обосновать возвращение" России в G7.
"Мы не стали бы поддерживать её возвращения как члена группы", — заявил представитель Джонсона.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле пока не знают деталей идеи президента США Дональда Трампа о приглашении РФ на саммит G7: непонятно, является ли это официальной инициативой.
Формат "большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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В мире , Видео , Борис Джонсон , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Reuters , Австралия , Китай , Южная Корея , США , Великобритания
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