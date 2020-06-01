Власти Великобритании выступают против возвращения России в формат G7, однако оставляют за любой страной, проводящей саммит, решение о том, кто войдет в список приглашенных, передает агентство Рейтер заявление представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

Представитель Джонсона заявил, что премьер будет ожидать детальных предложений США.

"Мы посмотрим на детали того, что предлагают США. По традиции страна, которая председательствует в G7, приглашает других лидеров поучаствовать в качестве гостей на саммите", — сказал он.

Он также отметил, что Великобритания "пока не видит свидетельств изменившегося поведения, которое могло бы обосновать возвращение" России в G7.

"Мы не стали бы поддерживать её возвращения как члена группы", — заявил представитель Джонсона.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле пока не знают деталей идеи президента США Дональда Трампа о приглашении РФ на саммит G7: непонятно, является ли это официальной инициативой.

Формат "большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.