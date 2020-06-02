Без России: Украина сделала заявление по Донбассу

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе без участия России.

Своё мнение он изложил в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета*.

По мнению Резникова, переговоры следует проводить в будапештском формате, поскольку Москва якобы «нарушила» Будапештский меморандум и «напала» на Украину.

«Шагом в правильном направлении было бы возвращение к Будапештскому меморандуму. Подобная попытка уже предпринималась: 1 марта 2014 года представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН предложил в срочном порядке начать консультации в Будапештском формате. Тогда эта инициатива реализована не была. Сейчас нам следует рассмотреть вопрос о возвращении к Будапештскому формату», — написал Резников.

При этом он добавил, что будапештский формат со временем даст возможность для нового взаимодействия с Москвой.

Также, согласно тексту статьи, Будапештский формат может дать Киеву возможность добиться качественно нового уровня военной и технической поддержки со стороны стран Запада.

Еще одной целью таких переговоров является привлечение к ответственности «страны-агрессора», каковой Украина считает Россию. Переговоры, по мнению Резникова, помогут Москве восстановить утраченное «доверие международного сообщества».

«При этом Будапештский формат в последствии предоставит возможности для обновленного взаимодействия с Кремлем. В конечном счете, возвращение к Будапештскому формату может оказаться полезным и для самой России», — утверждает Резников.

При этом Киев, как полагает украинский вице-премьер, не должен отказываться и от минского формата.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT сказал, что по его мнению никакой формат без России не может быть эффективным. Мезюхо подчеркнул, что несмотря на антироссийскую политику внутри Украины, Россия — это один из важнейших экономических партнёров этой страны. Поэтому решать вопросы такого порядка без участия Москвы, по его мнению, немыслимо.

«Тем более, о каком новом формате можно говорить, если существуют Минские соглашения, в которых участвует, в том числе, и Российская Федерация. Киеву нужно думать не о новых форматах, а об исполнении Минских соглашений, и, в частности, формулы Штайнмайера, которую с таким трудом согласовывали в ходе Парижского саммита», — отметил политолог.

Мезюхо считает, что Владимир Зеленский почти что ничего не сделал для того, чтобы продвинуться выполнении Минских соглашений.

«Единственное, в чём участвовал господин Зеленский как президент Украины — это в обмене удерживаемыми лицами. Но господин президент Украины до сих пор не издал указ о прекращении огня, не обеспечил особый статус Донбасса на законодательном уровне и, самое главное, не приступил к прямым переговорам с лидерами республик Донбасса», — заключил Мезюхо.

«Это очередная попытка увильнуть от выполнения Минских соглашений. Не этой власти вспоминать о международном праве, если на то пошло, и вообще в принципе о законности», — прокомментировал RT заявления Резникова украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Политолог убеждён, что Украине необходимо выполнять Минские соглашения, а в случае если выполнять их не могут или не хотят, украинские власти должны официально об этом заявить.

«Они не сели за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР, хотят звать каких-то представителей стран, которые находятся далеко от этой территории. Игнорировать Россию, на территории которой укрываются миллионы бежавших людей от этого режима, наверное, было бы верхом цинизма… Это очередной маразм, который они пытаются навешать на уши граждан Украины» — подытожил Дудчак.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией. Согласно этому документу, Киев присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Россия, США и Великобритания предоставляли гарантии безопасности. При этом документ так и не был ратифицирован участниками договора.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске. С сентября 2014 года было принято уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

В январе 2015 года Украинский парламент одобрил заявление о признании России страной-агрессором. Депутаты призвали зарубежные парламенты и международные организации последовать их примеру и усилить давление на Москву.

Москва не раз заявляла, что не является ни одной из сторон внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.