Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ

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На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России 

Москва24 и ещё 12 1 час назад
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате".
Такую позицию Киева политик изложил в статье на сайте Атлантического совета — исследовательского центра под эгидой НАТО, сообщает "Газета.ру".
По мнению Резникова, переговоры следует проводить без участия России, так как Москва якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину.
При этом вице-премьер полагает, что Киев не должен отказываться от "Минского формата", поскольку он позволяет освобождать "удерживаемых" в Донбассе и в России лиц.
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.
После этого Украина ликвидировала свой ядерный потенциал, а Россия, Великобритания и США гарантировали стране безопасность.
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В мире , Видео , Конфликты , Украина , Путин и Зеленский , Алексей Резников , НАТО , Газета.Ru , США , Великобритания
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