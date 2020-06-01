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Эксперт заявил о «секретном соглашении» России и Китая 

Мария Иванова 26 минут назад
Русист, японский специалист по международным отношениям Нагоси Кэнро заявил, что Россия и Китая могли заключить «секретное соглашение», из-за которого Москва не обвиняет Пекин в пандемии. Об этом сообщает Foresight.
Нагоси Кэнро заявил, что с начала эпидемии в Китае председатель КНР Си Цзиньпин говорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону трижды — чаще, чем с остальными мировыми лидерами.
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Он обратил внимание, что Россия выступает против попыток обвинить в пандемии Китай, тогда как об ответственности КНР и компенсациях говорят в США, Великобритании, Италии, Германии, Египте и Индии. По мнению эксперта, все это может привести Китай к «компенсационном аду».
В то же время, отметил Нагоси Кэнро, России из-за коронавируса пришлось перенести голосование по поправкам в Конституцию и День Победы, на который были приглашены лидеры многих стран, цены на нефть упали, экономическая ситуации ухудшилась. По мнению автора, Россия должна была бы встать на сторону тех, кто требует от Китая компенсаций, но сочла российско-китайские отношения более важными.
Он заявил, что в противостоянии с США Китаю нужна дружба с Россией, а Россия хочет, чтобы в КНР покупали ее энергоносители.
С января по март торговые объемы Китая сократились на восемь процентов к прошлому году, но торговля с Россией выросла на три процента, и стороны договорились еще больше расширить товарооборот. Также Китай нарастил импорт российской нефти на 31 процент к 2019 году. Нагоси Кэнро заявил, что Пекин проявляет заботу об экономических трудностях России.
Автор предположил, что страны заключили «секретное соглашение» о проблеме источника вируса и расширении торговли.
Как писал «Рамблер», президент США Дональд Трамп не раз называл новый коронавирус «китайским», несмотря на возражения Пекина, а его помощник по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что мир потерял два месяца, за которые можно было бы подготовиться к пандемии, так как Пекин скрывал информацию о вирусе.
Американские штаты Миссисипи и Миссури подали иск против Китая, обвинив в страну в сокрытии информации о коронавирусе. Представители штатов заявили о множестве пострадавших жителей — заболевших, умерших и потерявших работу — и потребовали от Китая возмещения ущерба.
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В мире , Видео , Политика , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Китай , Москва
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