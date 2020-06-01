В Киеве восстановили движение метро на красной ветке 

Андрей Крищенко. Движение метро в украинской столице на красной ветке восстановлено после задержания мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро, сообщил в понедельник на брифинге начальник полиции Киева

Ранее пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает. Позднее пресс-служба отредактировала сообщение, уточнив, что поезда курсируют не по всей ветке "по техническим причинам". На мосту Метро стоял мужчина, угрожавший его взорвать. Полиция перекрыла движение на мосту метро, проводилась спецоперация. Позже полиция сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.