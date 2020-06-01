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В Киеве восстановили движение метро на красной ветке 

РИА Новости и ещё 21 2 часа назад
В Киеве восстановили движение метро на красной ветке
Фото: ТАСС
Движение метро в украинской столице на красной ветке восстановлено после задержания мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро, сообщил в понедельник на брифинге начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Ранее пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает. Позднее пресс-служба отредактировала сообщение, уточнив, что поезда курсируют не по всей ветке "по техническим причинам". На мосту Метро стоял мужчина, угрожавший его взорвать. Полиция перекрыла движение на мосту метро, проводилась спецоперация. Позже полиция сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
"Проводится осмотр места событий. Мы уже запустили движение с левого берега на правый метро. И сейчас, буквально через несколько минут, будет запущено движение по одной из полос движения на левый берег", — сказал Крищенко.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Украина , Андрей Крищенко , Киев
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