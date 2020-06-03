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Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке переговоров с Байденом 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Порошенко вызвали на допрос в Госбюро
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований Украины вызвало экс-президента Петра Порошенко на допрос по делу о прослушке его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Допрос запланирован на 10 июня. Госбюро уже вызывало Порошенко на 29 мая — его должны были допросить по этому делу и по делу о контрабанде коллекции картин. Однако бывший президент не явился, так как, по словам адвоката Игоря Голованя, его не уведомили об этом в надлежащем порядке.
Дело о прослушке разговоров Порошенко и Байдена Госбюро возбудило на прошлой неделе. Как полагают в ведомстве, незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.
В середине мая депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи телефонных разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена. По словам Деркача, они свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. В одной из бесед речь шла о об увольнении Виктора Шокина с должности генпрокурора по требованию Байдена. В обмен на это американский политик обещал выделить Украине миллиард долларов. Кроме того, обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства Арсения Яценюка и утверждения на пост премьера Владимира Гройсмана.
Порошенко утверждает, что эти записи сфабриковали.
Верховная рада отправила Шокина в отставку в 2016 году. Он пытался обжаловать это решение, но безрезультатно. Очередную жалобу в Кассационный административный суд он подал в сентябре прошлого года.
Тогда же Белый дом опубликовал стенограмму разговора лидеров США и Украины от 25 июня. Этому предшествовали публикации в СМИ о том, что Дональд Трамп мог просить Владимира Зеленского о расследовании против сына Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что президент США хотел, чтобы Зеленский изучил обстоятельства увольнения Шокина, работавшего над делом Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
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Комментарии 1
В мире , Выборы на Украине , Вызов на допрос , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Арсений Яценюк , Владимир Гройсман , Дональд Трамп , Верховная Рада , США
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