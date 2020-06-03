Порошенко вызвали на допрос в Госбюро

Допрос запланирован на 10 июня. Госбюро уже вызывало Порошенко на 29 мая — его должны были допросить по этому делу и по делу о контрабанде коллекции картин. Однако бывший президент не явился, так как, по словам адвоката Игоря Голованя, его не уведомили об этом в надлежащем порядке.

Дело о прослушке разговоров Порошенко и Байдена Госбюро возбудило на прошлой неделе. Как полагают в ведомстве, незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.

В середине мая депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи телефонных разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена. По словам Деркача, они свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. В одной из бесед речь шла о об увольнении Виктора Шокина с должности генпрокурора по требованию Байдена. В обмен на это американский политик обещал выделить Украине миллиард долларов. Кроме того, обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства Арсения Яценюка и утверждения на пост премьера Владимира Гройсмана

Порошенко утверждает, что эти записи сфабриковали.

Верховная рада отправила Шокина в отставку в 2016 году. Он пытался обжаловать это решение, но безрезультатно. Очередную жалобу в Кассационный административный суд он подал в сентябре прошлого года.