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В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва 

РИА Новости 29 минут назад
Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
Ранее пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро, часть красной ветки метрополитена не работает. Позднее пресс-служба отредактировала сообщение, уточнив, что поезда курсируют не по всей ветке "по техническим причинам".
Как следует из трансляции, сотрудники полиции перекрыли мост Метро. На него не пускают ни автотранспорт, ни пешеходов. Все подъезды и подходы перекрыты красной запрещающей лентой, там дежурят несколько десятков полицейских в полной экипировке.
На самом мосту сначала стоял пустой поезд метрополитена — позже он уехал. На проезжей части также находится автомобиль полиции и белый автобус, в котором, возможно, находится неизвестный, угрожавший взорвать мост.
В то же время на Набережном шоссе, которое проходит под мостом, образовалась небольшая пробка. К мосту приехал бронированный автомобиль.
В сентябре 2019 года полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. На время спецоперации движение по мосту через Днепр, а также поездов на трех ветках метрополитена было остановлено.
Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что при задержанном взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.
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В мире , Видео , Происшествия , Оксана Блищик , Киев
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