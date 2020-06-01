Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве , который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.

Ранее пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро, часть красной ветки метрополитена не работает. Позднее пресс-служба отредактировала сообщение, уточнив, что поезда курсируют не по всей ветке "по техническим причинам".

Как следует из трансляции, сотрудники полиции перекрыли мост Метро. На него не пускают ни автотранспорт, ни пешеходов. Все подъезды и подходы перекрыты красной запрещающей лентой, там дежурят несколько десятков полицейских в полной экипировке.

На самом мосту сначала стоял пустой поезд метрополитена — позже он уехал. На проезжей части также находится автомобиль полиции и белый автобус, в котором, возможно, находится неизвестный, угрожавший взорвать мост.

В то же время на Набережном шоссе, которое проходит под мостом, образовалась небольшая пробка. К мосту приехал бронированный автомобиль.

В сентябре 2019 года полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. На время спецоперации движение по мосту через Днепр, а также поездов на трех ветках метрополитена было остановлено.