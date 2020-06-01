The Spectator (Великобритания) , американская бойня только начинается. США волна беспорядков и массовых выступлений из-за убийства чернокожего полицией, подобно вирусу, охватила множество городов по всей стране. Вполне возможно, прогнозирует, американская бойня только начинается.

«Эту американскую бойню надо прекратить здесь и сейчас», — заявил президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи 20 января 2017 года. С тех пор прошло три с половиной года, но в самом начале лета 2020 года в Америке поднялась волна беспорядков и массовых выступлений, которая, подобно вирусу, охватила множество городов по всей стране. Миннеаполис бушует круглыми сутками. Его примеру последовали Лос-Анджелес , Лас-Вегас, Феникс, Хьюстон, Даллас , Атланта, Нью-Йорк и Вашингтон. Теперь толпа угрожает Белому дому.

Вполне возможно, американская бойня только начинается.

За последние несколько десятилетий мы наблюдали множество бунтов в Америке. Но эти массовые протесты, которые разворачиваются на фоне продолжающегося глобального кризиса здравоохранения и сопутствующей ему экономической рецессии, кажутся гораздо более разрушительными. Америка больна, и ее иммунная система дает сбой: здоровое общество выступило бы против бунтовщиков и объединилось бы в борьбе с ними. Но во многих частях Америки, во многих крупных городах Америки большинство искренне считает, что Трамп — сторонник превосходства белой расы. Эти бунты — в определенной степени оправданные — являются вполне понятной реакцией на очередной акт жестокости полиции, которая убила безоружного чернокожего американца по имени Джордж Флойд (George Floyd).

Социальная вина, которую белые американцы испытывают перед чернокожими, мешает первым выражать свой ужас в связи с поджогами зданий и разграблением магазинов. Никто не хочет, чтобы его называли расистом. Даже администрация Трампа, которая редко стеснялась отступать от норм политической корректности, с неохотой осуждает насилие, боясь оттолкнуть от себя чернокожих избирателей, которых ей нужно привлечь. Когда стало ясно, что акции протеста вышли из-под контроля, информационные агентства наконец изменили свои позиции с «объяснимо» на «все зашло слишком далеко». Они специально находят чернокожих репортеров, чтобы те осуждали преступные действия, потому что чернокожих невозможно обвинить в расизме. Мы наблюдали подобное уже много раз.

Но на этот раз все, возможно, происходит иначе. В текущих акциях протеста ощущается некий новый нигилизм, который кажется практически непреодолимым. Вполне вероятно, мы сейчас наблюдаем массовый взрыв ярости, вызванной длительным локдауном. Многонациональное население американских городов было до смерти напугано появлением нового вируса. Жизнь в городах замерла. А теперь они горят. Давайте на мгновение отложим расовую политику в сторону. Возможно, мы сейчас наблюдаем то, что может произойти, если закрыть крупные города на карантин на много недель. Люди — существа социальные. Наша склонность к насилию возрастает, когда наш круг общения становится очень ограниченным. Подобно другим странам, Америка действительно объединилась, чтобы справиться с вирусом. Но это единство продлилось недолго.

Эта американская бойня не прекращается. Эта страна нездорова.