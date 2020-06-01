Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

The Spectator (Великобритания): иммунная система Америки дала сбой 

ИноСМИ 2 часа назад
«Американская бойня только начинается»
Фото: © REUTERS, Carlos Barria
В США волна беспорядков и массовых выступлений из-за убийства чернокожего полицией, подобно вирусу, охватила множество городов по всей стране. Вполне возможно, прогнозирует The Spectator (Великобритания) , американская бойня только начинается.
«Эту американскую бойню надо прекратить здесь и сейчас», — заявил президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи 20 января 2017 года. С тех пор прошло три с половиной года, но в самом начале лета 2020 года в Америке поднялась волна беспорядков и массовых выступлений, которая, подобно вирусу, охватила множество городов по всей стране. Миннеаполис бушует круглыми сутками. Его примеру последовали Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Феникс, Хьюстон, Даллас, Атланта, Нью-Йорк и Вашингтон. Теперь толпа угрожает Белому дому.
Вполне возможно, американская бойня только начинается.
За последние несколько десятилетий мы наблюдали множество бунтов в Америке. Но эти массовые протесты, которые разворачиваются на фоне продолжающегося глобального кризиса здравоохранения и сопутствующей ему экономической рецессии, кажутся гораздо более разрушительными. Америка больна, и ее иммунная система дает сбой: здоровое общество выступило бы против бунтовщиков и объединилось бы в борьбе с ними. Но во многих частях Америки, во многих крупных городах Америки большинство искренне считает, что Трамп — сторонник превосходства белой расы. Эти бунты — в определенной степени оправданные — являются вполне понятной реакцией на очередной акт жестокости полиции, которая убила безоружного чернокожего американца по имени Джордж Флойд (George Floyd).
Социальная вина, которую белые американцы испытывают перед чернокожими, мешает первым выражать свой ужас в связи с поджогами зданий и разграблением магазинов. Никто не хочет, чтобы его называли расистом. Даже администрация Трампа, которая редко стеснялась отступать от норм политической корректности, с неохотой осуждает насилие, боясь оттолкнуть от себя чернокожих избирателей, которых ей нужно привлечь. Когда стало ясно, что акции протеста вышли из-под контроля, информационные агентства наконец изменили свои позиции с «объяснимо» на «все зашло слишком далеко». Они специально находят чернокожих репортеров, чтобы те осуждали преступные действия, потому что чернокожих невозможно обвинить в расизме. Мы наблюдали подобное уже много раз.
Но на этот раз все, возможно, происходит иначе. В текущих акциях протеста ощущается некий новый нигилизм, который кажется практически непреодолимым. Вполне вероятно, мы сейчас наблюдаем массовый взрыв ярости, вызванной длительным локдауном. Многонациональное население американских городов было до смерти напугано появлением нового вируса. Жизнь в городах замерла. А теперь они горят. Давайте на мгновение отложим расовую политику в сторону. Возможно, мы сейчас наблюдаем то, что может произойти, если закрыть крупные города на карантин на много недель. Люди — существа социальные. Наша склонность к насилию возрастает, когда наш круг общения становится очень ограниченным. Подобно другим странам, Америка действительно объединилась, чтобы справиться с вирусом. Но это единство продлилось недолго.
Эта американская бойня не прекращается. Эта страна нездорова.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Последние новости
Российскую систему «Панцирь» подняли на смех в Ливии Российскую систему «Панцирь» подняли на смех в Ливии Болгарские читатели: русские смеются от вида наших самолетов Болгарские читатели: русские смеются от вида наших самолетов СМИ Швейцарии: Россия плачет крокодиловыми слезами СМИ Швейцарии: Россия плачет крокодиловыми слезами
Комментарии 5
В мире , Статьи , США , Дональд Трамп , Даллас , Лос-Анджелес , Миннеаполис , Нью-Йорк , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто начала есть»: Семенович потолстела
«Просто начала есть»: Семенович потолстела
Пока вы не уснули: россиян начнут штрафовать по-новому
Пока вы не уснули: россиян начнут штрафовать по-новому
Оценена эффективность многоразовых масок
Оценена эффективность многоразовых масок
В здании Центрального телеграфа разместят торговую галерею
В здании Центрального телеграфа разместят торговую галерею
Крид похвастался новым дизайном ногтей
Крид похвастался новым дизайном ногтей
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
00:26
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
Наука и техника В мире
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
00:30
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение