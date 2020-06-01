В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 19 398 

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 124, до 19 тысяч 398, всего с начала пандемии умерли 1270 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 19 тысячах 257 случаях заражения, 1262 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтверждено 19398 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1270 человек, зараженных коронавирусом", — говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что 13 тысяч 426 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.

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