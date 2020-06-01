Зеленский рассказал о разговоре Порошенко и Байдена

"Я ничего не знаю о деталях этой договоренности: была ли она достигнута или не состоялась, и существовала ли вообще. Меня интересует лишь то, каким образом это было записано в офисе президента", — подчеркнул Зеленский.

Он призвал не втягивать Украину в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах. Как заявил глава государства, ему не хочется, чтобы скандал с обнародованными аудиозаписями "подорвал" союз Вашингтона и Киева.

"Сейчас у нас есть двухпартийная поддержка в США — в конгрессе и в сенате. И у нас есть поддержка президента страны. Эти записи не являются для нас приоритетными", — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина не собирается вмешиваться в политические процессы в других странах и в грядущую избирательную кампанию, в частности.

В середине мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись, на которой, предположительно, Байден предлагает Порошенко миллиард долларов за отставку Шокина. Генпрокурор занимался расследованием незаконной деятельности нефтегазовой компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента — Хантер Байден. Burisma подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и хищении государственных средств. Один из разговоров также касался отсутствия коалиции в украинском парламенте

Деркач заявил, что все записи, полученные от журналистов, переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела. Как указал депутат, они доказывают участие политиков в коррупции и госизмене.