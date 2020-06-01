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Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Зеленский рассказал о разговоре Порошенко и Байдена
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его больше всего заинтересовало в аудиозаписи разговора якобы экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Telegraph.
"Я ничего не знаю о деталях этой договоренности: была ли она достигнута или не состоялась, и существовала ли вообще. Меня интересует лишь то, каким образом это было записано в офисе президента", — подчеркнул Зеленский.
Он призвал не втягивать Украину в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах. Как заявил глава государства, ему не хочется, чтобы скандал с обнародованными аудиозаписями "подорвал" союз Вашингтона и Киева.
"Сейчас у нас есть двухпартийная поддержка в США — в конгрессе и в сенате. И у нас есть поддержка президента страны. Эти записи не являются для нас приоритетными", — сказал он.
Зеленский отметил, что Украина не собирается вмешиваться в политические процессы в других странах и в грядущую избирательную кампанию, в частности.
В середине мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись, на которой, предположительно, Байден предлагает Порошенко миллиард долларов за отставку Шокина. Генпрокурор занимался расследованием незаконной деятельности нефтегазовой компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента — Хантер Байден. Burisma подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и хищении государственных средств. Один из разговоров также касался отсутствия коалиции в украинском парламенте.
Деркач заявил, что все записи, полученные от журналистов, переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела. Как указал депутат, они доказывают участие политиков в коррупции и госизмене.
Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против президента Дональда Трампа из-за подозрений в том, что он задержал военную помощь Киеву, потребовав в обмен на это провести расследование против своего политического оппонента Байдена и его сына Хантера. По словам американского лидера, он лишь пытался добиться от властей Украины борьбы с коррупцией. Сенат оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
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Комментарии
В мире , Конфликты , США , Украина , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Верховная Рада , Daily Telegraph
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