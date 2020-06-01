Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху пожаловался в полицию на угрозы от неизвестного 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Нетаньяху обратился в полицию из-за угроз
Фото: РИА Новости
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в полицию, что ему и его семье угрожают расправой.
По словам премьера, это уже второе заявление. Написать его Нетаньяху вынудило то, что неизвестный злоумышленник описал, как именно намерен убить главу правительства.
Сегодня, к сожалению, я был вынужден подать еще одну жалобу на подонка, который подробно описывал, как он собирается убить меня и мою семью, — отметил израильский премьер в Twitter.
Как ранее писал NEWS.ru, в Израиле начался судебный процесс против Нетаньяху, который обвиняется в коррупции. Бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт, отсидевший срок за взяточничество, назвал действующего главу кабмина преступником и лжецом и призвал отправить его за решётку.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
News.ru: последние новости
МВД Белоруссии: ситуация в стране накануне выборов «серьёзно накаляется» МВД Белоруссии: ситуация в стране накануне выборов «серьёзно накаляется» Италия откроет границы для россиян с 15 июня Италия откроет границы для россиян с 15 июня Иран призвал США позволить американцам дышать Иран призвал США позволить американцам дышать
В мире , Эхуд Ольмерт , Биньямин Нетаньяху , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
Помпео обратился с требованием к России
Помпео обратился с требованием к России
Видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
00:26
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
Наука и техника В мире
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
00:30
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию»
00:58
«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию»
В мире
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение