Нетаньяху обратился в полицию из-за угроз

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в полицию, что ему и его семье угрожают расправой.
По словам премьера, это уже второе заявление. Написать его Нетаньяху вынудило то, что неизвестный злоумышленник описал, как именно намерен убить главу правительства.
Сегодня, к сожалению, я был вынужден подать еще одну жалобу на подонка, который подробно описывал, как он собирается убить меня и мою семью, — отметил израильский премьер в Twitter.
Как ранее писал NEWS.ru, в Израиле начался судебный процесс против Нетаньяху, который обвиняется в коррупции. Бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт, отсидевший срок за взяточничество, назвал действующего главу кабмина преступником и лжецом и призвал отправить его за решётку.