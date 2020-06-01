Нетаньяху обратился в полицию из-за угроз

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в полицию, что ему и его семье угрожают расправой.

По словам премьера, это уже второе заявление. Написать его Нетаньяху вынудило то, что неизвестный злоумышленник описал, как именно намерен убить главу правительства.

Сегодня, к сожалению, я был вынужден подать еще одну жалобу на подонка, который подробно описывал, как он собирается убить меня и мою семью, — отметил израильский премьер в Twitter.