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Украина нашла способ разрешить конфликт с Венгрией 

Lenta.ru 33 минуты назад
Украина нашла способ разрешить конфликт с Венгрией
Фото: Wikipedia
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился во время официального визита в Будапешт о смягчении позиции венгерских властей по вопросам, связанным с украинским языковым законодательством. Об этом пишет «Украина.ру».
Встречи на высшем уровне, которые были призваны найти способ разрешить конфликт между странами, закончились результативно.
Уточняется, что Киев пошел на уступки Будапешту, согласившись создать отдельный венгерский район в Закарпатской области с центром в Береговом. Планируется, что в него войдут также румынские и русинские поселения.
Стороны договорились также по вопросу изучения венгерского языка и культуры в Закарпатье.
29 мая МИД Украины передал правительству Венгрии проект меморандума для урегулирования двустороннего конфликта. В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
В октябре 2019-го сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения. Петер Сийярто тогда заявил, что его страна не готова жертвовать судьбами 150 тысяч живущих на Украине венгров ради геополитических интересов.
В сентябре 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране начинает переходить на украинский язык. Венгрия выступила категорически против принятия закона, заявив о дискриминации венгерского населения Украины.
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В мире , Петр Порошенко , Дмитрий Кулеба , Петер Сийярто , МИД , НАТО , Будапешт , Венгрия , Киев
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