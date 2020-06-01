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В Киеве закрыли на карантин женский монастырь УПЦ 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Киеве закрыли на карантин женский монастырь УПЦ
Фото: РИА Новости
Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь Украинской православной церкви (УПЦ), где киевские медики выявили коронавирус у 26 монахинь, закрыли на карантин и дезинфекцию. Об этом в понедельник на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Отмечу, что больше всего случаев заболевания (коронавирусом) зафиксировали в Подольском районе — 23. Такое количество больных обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили в общей сложности у 26 служительниц", — сказал Кличко.
По его словам, за прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 58 новых случаев коронавируса, умерли два человека, всего в столице 3 043 инфицированных, а побороли заболевание 654 жителя столицы.
На прошлой неделе был снят карантин в трех киевских монастырях Украинской православной церкви: в Киево-Печерской Лавре, в Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях.
По данным министра здравоохранения Максима Степанова, число случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 24 012, увеличившись за минувшие сутки на 340.
Таким образом, динамика заболеваемости за прошедшие сутки сократилась почти на 27,4%, по сравнению с данными за субботу (468 случаев), а также на 13,5% по сравнению с пятницей.
За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 10 летальных случаев, против 12 днем ранее, 152 человека выздоровели (227 днем ранее).
За все время пандемии на Украине выздоровели 9690 человек, 718 умерли. Среди заболевших 7,2% — дети, 19,2% — медработники.
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Комментарии
В мире , Виталий Кличко , РПЦ , Киев
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