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Италия готова открыть границы для россиян 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
Италия готова открыть границы для россиян
Фото: ТАСС
Власти Италии надеются на то, что смогут принимать российских туристов с 15 июня. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Терраччано провел онлайн-брифинг. В ходе него он заявил, что итальянские власти надеются на то, что 15 июня для туристов будут открыты границы Европейского союза (ЕС).
Если так и произойдет, процедура получения визы в Италию останется прежней, никаких дополнительных справок, в том числе об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19, туристам не потребуется предоставлять. Тем не менее при въезде в страну они будут подвергнуты контролю.
«Мы надеемся, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну», — добавил дипломат, объяснив это тем, что россияне не поедут в Италию, если возвращение обратно будет сопряжено для них с необходимостью преодолевать трудности.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,1 миллиона человек.
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В мире , ЕС , Италия
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