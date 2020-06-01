Италия готова открыть границы для россиян 

Власти Италии надеются на то, что смогут принимать российских туристов с 15 июня. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Терраччано провел онлайн-брифинг. В ходе него он заявил, что итальянские власти надеются на то, что 15 июня для туристов будут открыты границы Европейского союза (ЕС).

Если так и произойдет, процедура получения визы в Италию останется прежней, никаких дополнительных справок, в том числе об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19, туристам не потребуется предоставлять. Тем не менее при въезде в страну они будут подвергнуты контролю.

«Мы надеемся, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну», — добавил дипломат, объяснив это тем, что россияне не поедут в Италию, если возвращение обратно будет сопряжено для них с необходимостью преодолевать трудности.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,1 миллиона человек.