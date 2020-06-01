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В ЛНР сняли ряд ограничений по коронавирусу 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В ЛНР сняли ряд ограничений по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики на большей части территории ЛНР с 1 июня сняли еще ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
С 13 мая в ЛНР возобновили работу рынки, предприятия оптовой торговли, объекты торговли непродовольственной группой товаров, салоны красоты, дошкольные образовательные учреждения, возобновилась работа общественного транспорта. Однако ряд ограничительных мер на территории всей республики продолжал действовать.
"На состоявшемся ранее заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве Луганской народной республики было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введенных ранее в связи с COVID-19", — сообщили в пресс-службе правительства.
По данным пресс-службы, в понедельник возобновили работу государственные нотариальные конторы и Нотариальный архив, возобновился прием документов в БТИ, а также работа междугороднего общественного транспорта. В министерстве юстиции уточнили РИА Новости, что в некоторых государственных нотариальных конторах ЛНР увеличили время по выдаче документов, чтобы граждане, которые были записаны на прием к нотариусу с 01 апреля по 31 мая, "смогли получить свои документы в первую очередь".
По данным Минздрава ЛНР, по состоянию на утро 1 июня в республике были выявлены 419 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них — двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловске — строгие карантинные ограничения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Минюст РФ , РИА Новости
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