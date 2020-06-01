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Киев нашел союзника в «деоккупации» Крыма 

Вероника Полынина и ещё 3 8 минут назад
Украинская делегация обсудит в Берлине ситуацию в Донбассе и инициативы по возврату Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак встретятся с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
На повестке встречи, в числе прочего, обозначены «гуманитарная ситуация на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита „Нормандского формата“ на уровне глав государств и правительств, инициативы по „деоккупации“ Крыма».
Как сообщал «Рамблер», Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.
В мире , Видео , Европа , Украина , Дмитрий Кулеба , Андрей Ермак , МИД , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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