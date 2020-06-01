Киев нашел союзника в «деоккупации» Крыма 

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Украинская делегация обсудит в Берлине ситуацию в Донбассе и инициативы по возврату Крыма , передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак встретятся с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.

На повестке встречи, в числе прочего, обозначены «гуманитарная ситуация на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита „Нормандского формата“ на уровне глав государств и правительств, инициативы по „деоккупации“ Крыма».

Как сообщал «Рамблер», Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.