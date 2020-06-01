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Полиция застрелила протестующего против действий полиции 

Lenta.ru 33 минуты назад
Полиция застрелила протестующего в США
Фото: Michael B. Thomas / Getty Images
Во время демонстраций в американском Луисвилле полиция застрелила протестующего во время демонстраций, начавшихся из-за смерти Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Independent.
Инцидент произошел около полуночи: в это время нельзя находиться на улице, поскольку в городе действует комендантский час. Местная полиция и Национальная гвардия пытались разогнать толпу, собравшуюся на стоянке у продуктового магазина. Кто-то из толпы выстрелил в полицейских и солдат — тогда те открыли ответный огонь.
Во время стычки погиб как минимум один человек, его личность не раскрывается. Начальник департамента полицейского управления Луисвилля рассказал, что правоохранительные органы уже опрашивают нескольких свидетелей.
Нацгвардия США задействована уже в 21 штате, где идут протесты, в том числе в Миннеаполисе (штат Миннесота), с которого начались демонстрации, и в Луисвилле (штат Кентукки). Местные власти также вводят бронетехнику, в штатах действует комендантский час. Протесты сопровождаются беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию.
Бунты начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Сотрудники полиции выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них придавил горожанина коленом. Флойд стал жаловаться, что ему нечем дышать. Мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался.
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В мире , Происшествия , МВД
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