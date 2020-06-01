В Швеции зафиксировали высокую смертность от COVID-19

В течение последнего семидневного периода в Швеции вновь был зарегистрирован самый высокий в мире показатель смертности на душу населения. Антирекорд был поставлен по той же причине, что и ранее — вследствие высокого уровня смертности от COVID-19. Об этом 31 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

За последние 24 часа в Швеции не было зарегистрировано ни одной новой смерти от COVID-19. Причина заключается в том, что как обычно в выходные дни наблюдается значительное отставание в отчетности, так как регионы не передают во время статистику в Стокгольм.

Согласно имеющейся у шведского издания Aftonbladet информации, основанной на данных сайта Global Change, в Швеции снова был зафиксирован самый высокий среднесуточный уровень смертности в мире за последний семидневный период — шестой день подряд. Согласно выборке, в Швеции умирают 5,7 человек в день на один миллион жителей. На втором месте Бразилия — 4,6 человека, на третьем месте Перу — 4,3 погибших на миллион жителей.