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Лукашенко заявил о борьбе с дующими на белорусскую землю ветрами 

Вероника Полынина и ещё 7 6 минут назад
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
Фото: globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко знает, откуда дуют ветры на белорусскую землю. Об этом он заявил на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком, передает «БелТа».
«Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам», — сказал президент Белоруссии.
По его словам, в отличие от ситуации в советский период, Белоруссия научилась «бороться с этими ветрами и ураганами».
«Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства», — резюмировал Лукашенко.
Он призвал не допустить повторения истории, когда Белоруссию «делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой».
Также Лукашенко заявил, что не допустит в стране «майданов» накануне выборов президента страны.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел встречу с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерием Вакульчиком. В ходе нее он назвал государственную безопасность основой основ, а роль президента и КГБ в деле ее защиты — ведущей.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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