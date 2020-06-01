Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко знает, откуда дуют ветры на белорусскую землю. Об этом он заявил на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком, передает «БелТа»

«Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам», — сказал президент Белоруссии.

По его словам, в отличие от ситуации в советский период, Белоруссия научилась «бороться с этими ветрами и ураганами».

«Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства», — резюмировал Лукашенко.

Он призвал не допустить повторения истории, когда Белоруссию «делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой».

Также Лукашенко заявил, что не допустит в стране «майданов» накануне выборов президента страны.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел встречу с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерием Вакульчиком. В ходе нее он назвал государственную безопасность основой основ, а роль президента и КГБ в деле ее защиты — ведущей.