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Лукашенко порассуждал о дующих на Белоруссию ветрах 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Лукашенко порассуждал о дующих на Белоруссию ветрах
Фото: globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерием Вакульчиком порассуждал о «ветрах», дующих со всех сторон на республику. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает БЕЛТА.
«Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что история белорусского государства и советская история показывают, что «ветры всегда дули с разных сторон». Однако сегодня страна научилась «бороться с этими ветрами и ураганами».
«Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства», — заявил Лукашенко.
Ранее первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что в стране накалилась обстановка в преддверии президентских выборов, намеченных на 9 августа. Председателям избирательных комиссий, которые проводили выборы в парламент, начали поступать угрозы. Замминистра назвал это спланированными акциями.
Лукашенко заявлял о зависти к Белоруссии на самом высоком уровне в связи с отсутствием там жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , МВД
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