Украинской элите вынесли приговор

Несамостоятельность и потребность в покровителе — ключевые характеристики украинских правителей, что 400 лет назад, что сейчас. У общества, в котором преобладает крестьянская ментальность, может быть только элита с аналогичными представлениями, утверждает автор.

Все наши президенты были людьми с хуторянским сознанием. Политическими селянами были и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко. Ярко выраженной крестьянской ментальностью обладает и нынешняя управляющая пара Ермак — Зеленский. Для политического поведения украинской элиты, также как и для всего общества в целом, свойственны такие родовые черты, как:

безответственность;

подозрительность, недоверчивость к соотечественникам и особенно к иностранцам;

благосклонное отношение к вранью и воровству;

необразованность;

упрямство и глупость.

Но самое главное, это неспособность к стратегическому планированию и, как следствие этого, несамостоятельность и потребность в покровителе. Эти фундаментальные черты украинской элиты формировалась столетиями и все они так или иначе обусловлены сельским восприятием жизни. Как и сто лет назад, так и сейчас, наша политическая элита похожа на детей, ну, максимум, тинейджеров, которые выпрашивают у родителей деньги на дискотеку.

Для крестьянского менталитета характерен вечный поиск хозяина, покровителя, потому что крестьянин по своему сознанию человек внутренне несвободный и свобода для крестьянина вообще не является той категорией, за которую надо бороться. Крепкий хозяин гораздо лучше всякой свободы. Сразу же оговорюсь, что не надо путать борьбу за нового хозяина с борьбой за свободу.

По этой причине борьба украинской элиты за свою независимость по факту всегда сводилась к простому переходу к другому покровителю. Но она не пыталась реально «выбороть» независимое государство. Богдан Хмельницкий вытянул Украину из-под Польши , но сразу же передал «неньку» российскому царю. Мазепа, а до него и другие гетманы, пытался совершить обратный переход от России в Польшу.

После распада Российской империи, Центральная рада сначала заключила колониальный договор с Германией. После поражения Германии в Первой мировой войне и потери куратора, Петлюра отдал Пислудскому Волынь и Галичину и, вконец запутавшись, бежал в эмиграцию. Когда пришли большевики, украинская элита не смогла консолидироваться и покорно приняла новый режим, заказывая СВ-купе в Москву.

После распада СССР история во многом стала повторяться. Сначала украинская элита ездила по привычке за инструкциями в Москву, получала газ по 50 долларов, а затем сделала, на мой взгляд, импульсивную и непродуманную попытку вырваться из российских объятий, чтобы передать себя под покровительство Запада, и в первую очередь США. Произошел обвал экономики, потери территорий, ситуация близка к дефолту без каких-либо видимых компенсаций.

Украинская крестьянская элита чувствует себя комфортно только при условии, что она имеет над собой покровителя, который, собственно, и несет всю ответственность за Украину и который принимает все принципиальные решения в ее внешней и внутренней политике.

Так было и 350-400 лет. И без такого покровителя украинская элита похожа на черепаху без своего панциря, на ежика без иголок. Она просто не знает, что делать и не имеет мотивации что-либо делать без покровителя.

Наша элита только на словах говорит, что хотела бы независимости от Запада, в реальности она больше смерти боится этой самой самостоятельности, потому что понимает, что неспособна к самостоятельному эффективному управлению страной.

Сейчас украинская власть находится в растерянности и не понимает что происходит. Суть текущего момента — нежелание Запада исполнять свои покровительствующие функции: Трамп, похоже, в гробу видел Украину и высказался о ней в том духе, что вся украинская элита тотально сгнила от коррупции и страна почти безнадежна. Европа не имеет уже никаких сил на то, чтобы взять покровительство над Украиной: ЕС и так трещит по швам и непонятно выйдет ли он в своем нынешнем виде из эпидемии коронавируса.

Поэтому наша власть в ужасе. Она совершенно не в состоянии самостоятельно отвечать за положение в стране, не готова и не хочет принимать на себя ответственные решения о будущем страны.

Она не знает, что и как говорить своему обществу. А главное, как научиться говорить правду, а не рисовать розовые картинки, которые всем уже осточертели.

Поэтому сейчас у нашей власти началась истерика, как у маленького ребенка, который требует, чтобы родители по-прежнему катали его на коляске, а не заставляли ходить своими ножками. Он орет, плачет, валяется на земле и пугает своих родителей, закатывая глаза. Зеленский пишет слезные письма в западной прессе, пугает Запад украинским дефолтом и конфликтом с Россией, если его не будут по-прежнему катать на колясочке; он орет, кричит и плачет, он закатывает глаза и готов симулировать летальный исход. Он требует покровительства и готов исполнить любые требования МВФ , лишь бы не потерять покровительства Запада: «Я идиот, отберите у меня молоток, иначе у выбью себе глаза»

Запад тоже в замешательстве. Он уже осознал, что все его попытки реформировать Украину безнадежны, потому что они упираются в крестьянскую ментальность, которую Запад бессилен изменить ни за 10, ни за 100 лет. С другой стороны, США понимают, что если они откажутся от роли куратора и спонсора Украины, то наша элита рано или поздно вернется к своему прежнему покровителю. Это неизбежно, просто потому что по-другому она не умеет.

Тот, кто всерьез поверил, что после Евромайдана Украина окончательно и бесповоротно выбрала западный путь, очень наивный человек, плохо понимающий суть вещей.

Украинская элита немедленно сменит свою геополитическую ориентацию, как только Запад не сможет или не захочет исполнять свои покровительственные функции. И при этом заявит, что Запад хотел за копейки скупить ресурсы Украины, разрушить ее промышленность, уничтожить конкурента и всякую подобную ерунду. Вот это и есть крестьянская ментальность украинской элиты.